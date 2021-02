Fotbalisty Liberce posílili útočník Diamé a navrátilec Cancola

Senegalský rodák Diamé, který má i francouzské občanství, prošel akademií Evianu stejně jako slávista Abdallah Sima. V létě 2019 přišel do Vlašimi, za niž v 19 zápasech druhé nejvyšší soutěže vstřelil dvě branky.

"Je to mladý, talentovaný útočník s velkým potenciálem. Už je adaptovaný na český fotbal z druhé ligy ve Vlašimi. Přichází k nám na půl roku s opcí. Uvidíme, jestli se nám podaří využít jeho potenciál, dostat ho dál a udělat z něj kvalitního útočníka, který bude přínosem pro Slovan Liberec," uvedl trenér Pavel Hoftych.

Ze Senegalu přes Evian a Vlašim až do Liberce.

Do Slovanu přichází dvacetiletý útočník Adama Diamé!

Čtyřiadvacetiletý rakouský středopolař Cancola přišel do Liberce v září jako volný hráč. Za Slovan nastoupil do tří soutěžních zápasů. "David dostal svolení po podzimu hledat si angažmá. Měl možnost odejít do skotské ligy, ale bohužel kvůli brexitu se tam objevily administrativní problémy a nedopadlo to. Máme ho zpátky v kádru," prohlásil Hoftych.

Adama je na sníh a zimu naštěstí zvyklý z francouzských hor. 🏔

"David je pracovitý kluk, který kvůli covidové situaci a tomu, že nejsou přípravné zápasy, ještě tolik prostoru nedostal. Uvidíme, jestli se nám během jara podaří najít třeba lepší formu spolupráce než na podzim a jestli bude pro Slovan přínosem. Teď je to zvýšení konkurence ve středu hřiště," řekl liberecký kouč.