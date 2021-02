Porazil jsem Spartu, můžu v klidu skončit. Kapitán Klokanů zatím nedostal nabídku na prodloužení smlouvy

Válí jako za mlada. Kapitánovi Bohemians 1905 Josefu Jindřiškovi přitom v neděli bude čtyřicet let. Zkušený borec věří, že v profesionálním fotbale neřekl poslední slovo. Byť Klokani mu smlouvu na příští sezonu zatím nenabídli. Pokud se tak stane, Jindřišek trumfne legendárního stopera Zdeňka Prokeše, který v dresu Bohemians odehrál nejvíc ligových zápasů (viz tabulka).

Jak děláte, že fotbalově nestárnete?

Čtyřicet let je na profesionální fotbal opravdu dost. Ale cítím se pořád dobře, jsem prostě přírodní typ.(smích) Bohužel nemůžu narozeniny oslavit, jak bych si představoval. Udělám oslavu v rodinném kruhu, klukům do kabiny přivezu šunku místo oběda a dort. Žádný alkohol pochopitelně.

Vypadá, že končit po sezoně nehodláte...

Zatím jde, co se týká fotbalu, všechno podle plánu. Minulý týden jsme porazili Spartu, což byl poslední klub, který jsem do té doby v lize neporazil. Teď mám sbírku kompletní, můžu v klidu skončit.(směje se) Nechtěl jsem mít černý puntík, že jsem Spartu nikdy neporazil. Takže mám její skalp, budu mít kulatiny. Neříkám, že jde o náznaky, že bych měl končit. Končit nechci. Zatím ale nemám novou smlouvu.

Máte signály, že vám ji klub nabídne?

O prodloužení jsme se zatím nebavili. Uvidíme. Hlavu mám už nastavenou tak, že pokud by mi vedení nový kontrakt nenabídlo, vím, co budu dělat. Vůbec se toho nebojím. Neklepu se, že by s koncem kariéry měl přijít konec světa. Něco skončí, něco nového začne. Začne mi normální život, který žijí stamiliony lidí.

Jaký?

Vrhnul bych se na profesi instalatéra. Navíc mám nabídku od Velkých Hamrů, kde bydlím. Hrají divizi, což bych zvládal. Navíc se mi naskytla možnost pracovat v místní fotbalové akademii. Oslovili mě, jestli bych ji nechtěl vzít. Vážím si toho, ale rozhodnu se až poté, co v Bohemce prodloužím nebo neprodloužím.

Josef Jindřišek z Bohemians při utkání s Teplicemi.

Bohemians 1905

Láká vás překonat stopera klubovou legendu Zdeňka Prokeše v počtu ligových startů? K jeho vyrovnání vám chybí 18 zápasů, tudíž bude potřeba hrát i příští ročník.

Upřímně, já tohle vůbec nesleduju, není to moje priorita. Ale pokud smlouvu prodloužím, rekord určitě dám.

Nejvíce ligových startů za Bohemians Zdeněk PROKEŠ 294 Josef JINDŘIŠEK 276 František JAKUBEC 260

Zajímá vás trenéřina?

Zástupcům akademie jsem řekl, že bych nechtěl být hned šéf. Nemám s trenéřinou žádné zkušenosti. Jasně, spoustu tréninků mám v hlavě, ale musím nejdřív projít praxí. Jakýkoli trenér z akademie má větší zkušenosti než já. Nějakou představu mám, chci, aby děti fotbal bavil.

Jakou?

Například, že se budu chovat ke všem dětem stejně, nikomu nebudu nadržovat. A nenechám si do práce mluvit od rodičů nebo od sponzorů. Pokud by nastal takový tlak, okamžitě skončím. V dospělém fotbale trénovat nechci, trenéřina je strašně nezáviděníhodná profese. Sedíte na židli, která má jen tři nohy. Dvakrát se nezadaří, a hned se spekuluje, že vás vyhodí.