Rekordní gól? Z deseti pokusů bych to trefil tak dvakrát třikrát, usmívá se Pešek po unikátní trefě

Gólman je venku z brány a pomáhá útočníkům vyrovnat, jenže míče se na vlastní polovině zmocňuje vedoucí mužstvo. V posledním kole takovou situaci zažili hráči Bohemians, Slavie i Liberce. Jen Jakub Pešek dokázal náskok pojistit a zvýšit na 2:0. Míč poslal do plzeňské branky ještě z vlastní poloviny a ten se dokutálel do branky. Zásah z větší dálky česká nejvyšší soutěž nejspíš ještě neviděla.

„Podobný gól jsem nikdy nedal a pomalu ani na tréninku ne. Je to taková premiéra. Ani si nepamatuju si, že by takový gól někdy padl," usmívá se střelec druhé branky Pešek.

Připomeňme si, jak nevšední situace nastala. Po rohovém kopu o vyrovnání se snažících Viktoriánů získal Pešek v prostoru kousek před vlastní šestnáctkou odražený míč, navedl si ho k pravé postranní čáře a zhruba deset metrů před tou středovou vystřelil (na videu v čase 1:10). K brance to měl v tu chvíli téměř sedmdesát metrů.

„Těžký to bylo hlavně kvůli té rychlosti. Co nejrychleji jsem vyvážel balon a už jsem chtěl střílet dříve, ale ještě jsem přidal dotek a dostal se do takového blbého úhlu. Pro praváka to pak byla ještě těžší situace. Tlačil jsem to hodně doprava, aby se to stočilo, protože jsem to dával placírkou. Ale trefil jsem to úplně přesně doprostřed," popisuje rychlonohý záložník unikátní zásah. Balon letěl téměř šest vteřin, než přešel brankovou čáru.

„Směr jsem trefil krásně, spíš jsem se modlil, aby tam balon doletěl, byť razanci to mělo. Jak jsem se pak bavil s klukama na lavičce a trenéry na lavičce, tak ti stejně jako já tlačili míč očima, aby do branky doletěl," culí se 27letý záložník.

Na tréninku to pak v pondělí zkoušel pro zajímavost znovu. „Taky jsem branku trefil, ale to jsem byl pomalu na půlce, a hlavně to bylo z místa. Jinak myslím, že z takového úhlu a v takové rychlosti bych to z deseti pokusů trefil tak dvakrát třikrát," přiznává autor gólu pravděpodobně z největší vzdálenosti od branky v historii samostatné české ligy.

Ne že by však česká soutěž trefy z velké dálky neznala. Připomenout můžeme jedinou trefu Jaroslava Kamenického z první sezony samostatné české ligy. V zápase Bohemians 1905 s Libercem přeloboval libereckého gólmana Ladislava Maiera z půlky hřiště. Chtěl centrovat, ale míč se štěstím zaplul pod břevno. Parádním lobem ještě ze středového kruhu se zase blýskl i Pavel Horváth v roce 2007 ještě v dresu Sparty. V Olomouci nachytal v brance Tomáše Lovásika a zvyšoval na 2:0. Také však střílel z útočné poloviny. To Jakub Pešek nyní skóroval z vlastní poloviny.