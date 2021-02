Projekt za milion. Poborský a spol. znovu na Letné

Proč radši nekoupíte posily a nezačnete hrát pořádný fotbal...? Na podobné otázky jsou na Letné připravení. Fotbalová Sparta se od příští sezony rozhodla změnit logo a vizuální identitu klubu. Celý projekt stál přibližně 1 milion korun, za který by nejspíš kvalitní posilu nesehnala. Investice se netýká rozpočtu pro A-tým. Díky projektu dala Sparta po čase dohromady své legendy, aby jim změnu představila.

Adam Hložek by měl být elitním nositelem nového loga Sparty...

All Stars v prestižním složení. V předvečer oznámení přechodu klubu na novou vizuální identitu se na Letné sešli Július Bielik, Jaromír Blažek, Martin Frýdek starší, Václav Kadlec, Petr Kouba, Karel Poborský, Horst Siegl a Libor Sionko. Hráči tří sparťanských generaci zhodnotili chystanou změnu identity.

Aktuální logo používá Sparta 27 let. Od nové sezony sjednotí veškerou svou vizuální prezentaci. Také jmenovky na dresech budou vytištěny z vlastního písma Železná.

Symbolika nového loga fotbalové Sparty

Sparta.cz

„Šok pro mě změna není. Čím menší staré logo bylo, tím méně identifikovatelné. Teď nebude na velikosti závislé. Všichni vědí, co znamená esko. Identita bude jasná," kvituje Karel Poborský v hodnocení pro klubovou televizi.

📺 Horst SIegl, Václav Kadlec nebo Karel Poborský! Jak se nová vizuální identita Sparty včetně loga líbí našim bývalým hráčům? 🤗 #navzdySparta #acsparta



Všechny podrobnosti o nové identitě najdete na ➡️ https://t.co/MyIcdexloM! pic.twitter.com/NwLQmr6dQO — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 11, 2021

„Když jsem jel na Letnou, vůbec jsem netušil, o co může jít a byl jsem mile překvapen, že jde právě o změnu loga. Za sebe můžu říct, že se mi líbí. Změna je život. Věřím, že si fanoušci zvyknou. Samozřejmě bude ze začátku také plno ohlasů lidí, kterým se to nebude líbit. Za mě je to zajímavá změna. Věřím, že se chytne," doufá Martin Frýdek starší.

„Moje první reakce, i ostatních hráčů, je pozitivní. Nezaregistroval jsem žádnou negativní. A to jsou tady hráči, kteří pro Spartu něco odvedli, působili tady dlouhou dobu a všichni se s tím ztotožňují a jsou s tím ok," poukazuje Libor Sionko.

🎥 Adam Hložek a Bořek Dočkal se seznámili s novou identitou a pak nám řekli, jak se jim líbí! #navzdySparta #acsparta pic.twitter.com/jm0nlzM3zd — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 11, 2021

Třeba Juventus Turín před časem změnil logo od základů. do takové revoluce Sparta nešla.

Hrát bude samozřejmě dál v rudém. Na startu příští sezony nicméně představí nové domácí i venkovní sady dresů.