Zelenáč měl kliku. Místo volna v třetí lize si připsal debut mezi elitou

Rekordmana nahradil zelenáč! Poslední dvě a půl sezony prožil v rezervě pražské Sparty. Šanci k debutu mezi tuzemskou fotbalovou elitou nedostal. Až po zimním přesunu do Teplice se brankář Jan Čtvrtečka přiblížil snu o startu v nejvyšší soutěži. A v minulém kole dostal šanci. Ve dvaadvaceti si připsal premiérový start a před cestou na Slovácko k pátečnímu utkání Fortuna ligy doufal v další.

„Jsem vděčný za příležitost. Ale doufám, že nezůstane u jediného zápasu. Chci odchytat maximum minut a doufám, že moje čísla budou jen lepší," vykládal odchovanec Admiry Praha, že nemá v plánu vyklidit pozice.

V brance Severočechů totiž dostal příležitost na úkor Tomáše Grigara. Rekordmana, teplické legendy a muže pyšnícího se příslušnosti ke Klubu ligových brankářů s minimálně stovkou čistých kont.

Jenže v průběhu jara neměl osmatřicetiletý mazák ideální formu. „Rozhodli jsme se, že mu dopřejeme čas, aby si odpočinul," vysvětloval teplický trenér Radim Kučera, proč Grigar po devíti gólech ve třech úvodních jarních zápasech nebyl při zatím posledním ligovém souboji Severočechů s Pardubicemi ani mezi náhradníky.

Čtvrtečka dostal přednost před vrstevníkem Luďkem Němečkem, přestože ten už zkušenost s nejvyšší soutěží měl. A zelenáč zvládl debut s ligovým nováčkem sebevědomě, byť čisté konto neudržel.

Jan Čtvrtečka, brankář FK Teplice, zasahuje při ligovém debutu v souboji s Pardubicemi.

FK Teplice

„To jediné chybělo k absolutní spokojenosti," komentoval Kučera výkon muže, který si v Česku připsal teprve první start mezi elitou.

Přitom už na jaře 2019 okusil nejvyšší soutěž na Slovensku. Následně se vrátil do Sparty a uvázl v béčku letenského týmu. „Asi nemusím říkat, jak rád jsem byl za příležitost z Teplic. Byla to klika. Sice jsem neměl tušení, zda šance přijde, ale pořád lepší než být v týmu pro třetí ligu, která se vůbec nehraje," připomínal Čtvrtečka, že kvůli pandemii koronaviru by v případě setrvání v rezervě letenského týmu nemohl absolvovat ani týmové tréninky.