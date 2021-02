Euforii vystřídalo zklamání. Musíme si zvykat, že VAR mění verdikty, nese Bariš těžce neuznaný gól

V ligovém duelu blízkých soupeřů dopravil brněnský záložník Damián Bariš za bezbrankového stavu dvě minuty před koncem balon do zlínské sítě, avšak euforie fotbalistů Zbrojovky byla předčasná. Sudí Hocek viděl na videu předchozí Filův faul na Hlinku a gól nakonec odvolal. Moravská bitva tak skončila plichtou.

Jak těžké bylo smířit se s tím, že váš gól, který by byl patrně vítězný, nakonec neplatil?

Snadné to samozřejmě nebylo. Nejprve jsme se radovali, a poté přišlo bohužel zklamání a frustrace. Takové situace teď ovšem fotbal přináší. Každý druhý zápas se stává, že VAR změní nějaký důležitý verdikt. Musíme si na to zvykat.

Jak jste klíčovou situaci viděl vy?

Nerad bych se k tomu vyjadřoval. Já se soustředil na to, abych z dorážky trefil bránu, a ani jsem pořádně neviděl, co se ve zlínské šestnáctce vlastně přihodilo.

Rozhodčí Petr Hocek sleduje na videu spornou situaci. Gól Brna neuznal.

Václav Šálek, ČTK

Soupeř přijel do Brna po karanténě. Byl na něm podle vás tréninkový i zápasový výpadek znát?

Věděli jsme o tom a při přípravě na utkání jsme z toho taky trochu vycházeli. Myslím, že se to na hřišti projevilo. Po většinu času jsme byli lepší, místy jsme dominovali. Jenže šance jsme neproměnili, a tak se musíme bohužel smířit s tím, že jsme brali jen bod.

Jak se vám hrálo na trávníku, který byl vinou slunečního svitu brzy hodně měkký?

Kombinovat na vodě bylo docela náročné. Teď v zimě nejsou ligová utkání příliš o fotbale. Navrch má obvykle ten tým, který je bojovnější a úspěšnější v osobních soubojích.

Z posledních dvou ligových duelů jste vyválčili jen bod, ale v Praze na Bohemians i proti Zlínu jste podali solidní výkon. Je to důvod k optimismu před dalšími záchranářskými bitvami?

Já to tak beru. V Ďolíčku i se Zlínem jsme zahráli velmi slušně, máme se od čeho odpíchnout. Pokud budeme takhle pokračovat, dočkáme se určitě i vítězství.

Rozhořčení brněnské lavičky nad neuznaným gólem vyústilo ve žlutou kartu.

Václav Šálek, ČTK

Takže věříte, že navzdory ztrátě v důležitém střetnutí se Zlínem nejvyšší soutěž pro Brno udržíte?

Rozhodně. V žádném případě nepropadáme skepsi. Velká škoda, že jsme Zlíňany neporazili a nedotáhli jsme se na mužstva nad námi, ale čeká nás ještě hodně utkání. Všechno zůstává otevřené, budeme bojovat do posledního dechu.

V příštím kole pojedete do Olomouce a pak hrajete doma s Plzní. Troufáte si i na papírově silnější mužstva?

Není důvod k jakýmkoliv obavám. My jsme remízou na Slavii a výhrou v Jablonci dokázali, že to na favority umíme. Každý zápas začíná od stavu 0:0. I do těchto utkání půjdeme s otevřeným hledím a touhou urvat další body.