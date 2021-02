Komplikujeme si to stále víc. Počítat umíme všichni, říká po další ztrátě trenér Opavy Kováč

„Je to pořád dokola. Šance máme, ale góly nedáváme. Před brankou jsme málo důrazní. Jeden bod ze dvou domácích zápasů s konkurenty v boji o sestup je strašlivě málo. Brno i Příbram jsme doma zvládnout měli. Komplikujeme si to stále víc a víc. Počítat umíme všichni," poukázal trenér SFC Opava Radoslav Kováč.

Opavané hrozili Příbrami především z dálky. Hostující gólman Kočí ale zlikvidoval jak hlavičku Dediče, tak střelu Nešického z dvaceti metrů. V závěru hosté odolali tlaku, který pomohli vytvářet střídající čahouni Smola a Čvančara.

Oba šli do hry společně už v 59. minutě. „První poločas byl lepší než ten druhý. Tam jsme z toho malinko vypadli a zdálo se mi, že máme strach vyhrát. Cítil jsem, že je potřeba podpořit ofenzivu, proto jsem je tam oba poslal už takto časně. Bohužel těch centrů, které by mohli přetavit v gól, bylo pramálo," povzdychl si Kováč.

Do odklízení sněhu ze hřiště se pustil i opavský kouč Radoslav Kováč.

Facebook SFC Opava, Facebook

Nejčastěji posílal míče do vápna pravý obránce David Březina. „Bylo to prakticky na jednu bránu. Ale co z toho? Plácáme se po rameni, že hrajeme hezký fotbal, ale pořád jsme poslední. Raději budu ale hrát na oko špatně, ale sbírat body," zdůrazňoval 23letý bek, který přišel do Opavy v zimní přestávce na hostování z druholigového Žižkova. „Souboje ve středu pole zvládáme, měli jsme i šance. Ale chybí tomu hlad v boxech, který by to zlomil a přinesl nám gólové ovoce," dodal Březina.

Opava po remíze 0:0 čeká na vítězství už třináct utkání. „Pokud nebudeme umět vyhrávat, těžko s tím, že jsme poslední něco uděláme. Dneska jsme tu šanci měli, ale nedokázali jsme ji využít. Scházely mi emoce na hřišti, touha to urvat. Místy jsem na hřišti viděl chcíplé slepice," zlobil se Kováč.

„Potřebujeme to konečně zlomit. Ta série je strašně dlouhá. Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak se na Příbram dotáhneme. Ale zase nic. Opakuje se to každý víkend a přemýšlím, jestli z hráčů lze vyždímat ještě více. Doufám, že ano," uvedl trenér Opavy.