Trpišovského dvojnásobné díky. Umřeli jsme na strach? trpce se usmál pardubický kouč

Trenérovo poděkování bylo na místě. Díky dřívějšímu začátku zápasu byl trávník v Edenu v daleko lepším stavu než před týdnem při příbramské sibérii, což fotbalu samozřejmě prospělo. „Hra Pardubic mu ovšem prospěla také. Sympatické, že ligový nováček chce hrát kombinační otevřený fotbal, takže se hraje nahoru dolů, rodí se spousta šancí a být tady diváci, přišli by si na své,“ kvitoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský vstřícný krok vedení LFA, tak i vystoupení soupeře. Ten v Edenu prohrál v sobotu 0:3.

Fotbalista Slavie Jan Kuchta slaví poté, co vstřelil gól do pardubické sítě.

Zklamaný Abdallah Sima ze Slavie poté, co jeho gól v utkání s Pardubicemi neplatil.

„Sympatický výkon možná, ale na můj vkus také až moc zakřiknutý. Umřeli jsme na strach," namítal trenér Východočechů Jiří Krejčí.

„Pokud se chce soupeř současné Slavii vyrovnat, musí jí stačit nejen po fyzické stránce, ale i fotbalovou kvalitou. Což znamená, že se nesmí dopouštět individuálních chyb, které jsme dělali," přidával se jeho parťák na pardubické lavičce Jaroslav Novotný.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský domlouvá Tomáši Holešovi během utkání s FK Pardubice.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vždyť my jsme Slavii první dva góly sami usnadnili. Hlavatý si hraje na fotbalistu místo toho, aby míč odkopnul. Jak říkám, kluci jsou schopni lepších výkonů," narážel Krejčí na úvodní půlhodinu, během níž šel mistrovský celek do dvoubrankového vedení, které o dalším vývoji a osudu střetnutí rozhodlo.

Fotbalisté Slavie Praha Lukáš Provod a Jan Kuchta oslavují druhý gól během utkání proti Pardubicím.

Vlastimil Vacek, Právo

„První dvě tři šance pardubický gólman vychytal, pak jsme ale Kuchtovým gólem otevřeli pardubickou obranu a tím i zápas, který jsme nakonec zvládli po velmi dobrém výkonu," kvitoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že jeho tým odčinil týden staré zaváhání v Příbrami a patřičně se naladil na čtvrteční duel Evropské ligy s anglickým Leicesterem.

Ten mimochodem vyrukoval k utkání Premier League proti mistrovskému Liverpoolu ještě předtím, než Slavia vyběhla na trávník, takže Trpišovský část ostrovního šlágru sledoval.

„Leicester ukázal sílu, vyspělost a vysokou kvalitu, když dokázal vývoj utkání otočit a potvrdit, že patří mezi top trojku v nejkvalitnější soutěži v Evropě, ba možná i na světě," uznale ocenil výkon Lišek, v jejichž základní sestavě už zase nastoupil klíčový muž Jamie Vardy. A kdyby jen to, i mezi střelce se zapsal.

„Už jsem mluvil o tom, že s Vardym na hřišti výkonnost, kvalita a mentalita Leicesteru jde o padesát procent nahoru. Bez něho by podle mého zápas s Liverpoolem takovýmto způsobem neotočil," připomínal, co pro čtvrtečního pohárového soupeře přítomnost Vardyho znamená a jak důležité bude si s ním v Edenu poradit.

Jamie Vardy - hvězda Leicesteru

Rui Vieira, Reuters

I proto se proti Pardubicím objevil Simon Deli hned v základní sestavě, i proto nejspíš kapitán Jan Bořil šetřil síly a dostal se na hřiště až v závěru střetnutí.

„Simon rychle zapadl do našeho systému a stylu hry. S Kúdelou a Kolářem odehráli spoustu zápasů, takže jen navázali na dřívější spolupráci. Navíc se zlepšil v rozehrávce, průnikových přihrávkách, po dvou letech je prostě ještě konstruktivnějším hráčem, než býval. A k tomu síla v osobních soubojích, ve vzduchu, taktická vyzrálost a navrch schopnost řídit mužstvo a mít na něj velký vliv," kvitoval slávistický trenér návrat svého někdejšího svěřence z belgického angažmá.

Absenci Bořila vysvětloval Trpišovský především potřebou dostat na hřiště i Oscara, aby byl i on rozehraný, neboť v současné době nikdo neví, co může přijít. Zvlášť, když dva další slávistističtí hráči onemocněli koronavirem.

„Bořil je ale v pořádku. Na tento post v sestavě máme ovšem dva kvalitní hráče, a proto jsme potřebovali, aby se na hřiště dostal i Oscar. Na tréninku vypadá skvěle, v úterním přípravném zápase rovněž, takže jsme chtěli, aby byl i on rozehraný. Zvlášť, když on snáší ze všech našich hráčů nejhůř panující zimu, zejména když nevíme, co nás může v dalších dnech a týdnech potkat."