Mandous se v mrazu vytáhl a říká: Když porazíme Brno, bod bude mít velkou cenu

Na půdě Bohemians vytáhl z repertoáru dva zákroky, které olomouckou lavičku v mrazivém počasí zahřály. „Byly důležité. Kdybychom inkasovali do šatny, bylo by to pro nás hodně těžký," připomněl šanci stopera Hůlky v závěru první půle, kdy jeho hlavičku po rohu Vaníčka reflexivně vyškrábl z brankové čáry. „Nechal jsem tam ruku a naštěstí vyrazil," přitakal. Po změně stran se zaskvěl i po jedovaté ráně Necida zpoza šestnáctky. „Docela nečekaná střela," líčil Mandous po remíze 0:0, kterou udržel i pět minut před koncem po střele Květa.

„Má skvělou kopací techniku, tušil jsem, že to bude chtít dávat na zadní tyč. Udělal jsem si tam úkrok a naštěstí míč netrefil tak dobře," oddechl si olomoucký gólman po poslední šanci Klokanů v zápase.

Zleva Daniel Krch z Bohemians, Martin Nešpor z Olomouce a Roman Květ z Bohemians.

Vít Šimánek, ČTK

Sigma si chtěla navzdory absencím Hubníka, Gonzáleze, Housky, Vepřeka spravit náladu po domácím nezdaru se Spartou, a bod brala. „Těžce se nám skládal kádr, příležitost dostali mladí kluci. Věděli, že to bude o jedné šanci, drobné chybě, standardce," vykládal trenér Radoslav Látal, jenž dal znovu důvěru mladíku Daňkovi. Právě osmnáctiletý záložník se mohl po týden staré trefě proti Spartě stát oslavovanou postavou duelu. Ve svých šancích ale neuspěl.

Zleva Martin Sladký z Olomouce a Roman Květ z Bohemians.

Vít Šimánek, ČTK

„Mohli jsme brát i tři body, ale remíza je spravedlivá. Když teď porazíme doma Brno, bude mít velkou cenu," připomněl Mandous. V mrazivém odpoledni se snažil hýbat, přesto velkou zimu ve druhé půli kvůli stínu vnímal. Navzdory chladnému počasí sledovali duel za zdmi stadionu tradičně na štaflích a žebřících několik skalních příznivců Klokanů, líbivý fotbal si ale nevychutnali. Terén byl pro všechny aktéry dost náročný.

„Je bohužel znát, že tady hrají dva týmy. Čekali jsme, že to bude soubojový s hodně nákopy. Věděli jsme, že Bohemka nic velkého vymýšlet nebude. Budou kopat balony na Necida a naši stopeři s ním svádět souboje, což bylo pro ně těžký," dodal Mandous, jehož tým si připsal už devátou plichtu v sezoně. V tabulce drží desátou příčku, za pátým Libercem však zaostává jen o dva body.