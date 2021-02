Pranice na Spartě. Švéd v ráži si nakonec balon na památku prvního hattricku vyboxoval

Dát tři góly, a odměna žádná? To by tak hrálo! Hrdina zápasu se důrazně přihlásil o svá práva. Před televizní kameru už dorazil se žlutým míčem, s nímž tři banány nasázel. „Mám ho na památku svého prvního hattricku v kariéře. Musel jsem se o něj poprat s kustodem, nechtěl mi míč dát, ale podařilo se mi ho získat,“ pochlubil se David Moberg Karlsson v rozhovoru pro O2 TV Sport. Především díky Švédovi nakonec fotbalisté Sparty v dalším hektickém duelu porazili Karvinou 4:3.

Radost fotbalistů MFK Karviná poté, co se na Letné trefil do sítě Sparty Papadopulos.

Mrzne, až praští. Seveřan jako by v arktických podmínkách rozkvétal. Po nástupu Pavla Vrby zachránil trenérovi a celé Spartě oba zápasy. V Olomouci proměnil dvě penalty a zajistil výhru 3:2, proti Karviné stihl dokonce hattrick.

„Nerozlišuji, který gól je hezčí. Řídím se svou intuicí. Hlavní je, že jsme vyhráli. Trochu nudná odpověď, chápu, ale je to tak," líčí David Moberg Karlsson.

Šestadvacetiletý Švéd se tak v české lize posunul na bilanci 14 vstřelených gólů v 46 odehraných zápasech. V aktuálním ročníku se se sedmi trefami nenápadně sune mezi nejlepší střelce. „Cítím se teď na hřišti dobře. Trenér mi ukázal, že mi věří, dává mi větší roli," pochvaluje si.

Má okamžiky, které nejdou slušně popsat

Karlsson píše na Letné zajímavý příběh. Během éry Václava Jílka byl pomalu na odchodu, propadl se až do béčka. Kouč po něm vyžadoval i běžecké penzum směrem dozadu, což Švédovi nevoní.

Pod Václavem Kotalem slavil velký návrat, své kvality předvedl i v Evropské lize. Nicméně i vyhlášenému defenzivnímu pedantovi nejednou způsobil újmu. „Střídá výborné okamžiky s takovými, které ani nejdou slušně popsat," láteřil Kotal.

📺 KARLSSON | „Trenér ví, že jsem dobrý hráč, dodává mi sebevědomí a mluví se mnou pozitivně. Netrénoval jsem celý týden, přesto mi věřil. A já mu to chtěl splatit.“



🎙️ DMK po zápase s Karvinou! #acsparta #NikdySeNevzdame



➡️ https://t.co/KkBUj1lsqy pic.twitter.com/yDShig1pZP — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 14, 2021

„Křídlo vyhovuje mému naturelu. Můžu se věnovat víc ofenzivě, ne až tolik bránit," netají Karlsson, kam ho srdce táhne.

Pod Vrbou se ve dvou zápasech trefil celkem pětkrát.

„Vždycky jde o to, aby hráč dokázal na sto procent využít svých předností a táhnout mužstvo. Když se mu to daří jako teď Davidovi, tak pak ho tolik netlačíte do věcí, co mu jdou méně," říká zkušený kouč na rovinu.

Celý týden netrénoval

Švéd ho upoutal natolik, že hned po prvních společných trénincích ho vybral mezi exekutory penalt, jež byly v sezoně sparťanským prokletím.

„Karlsson se projevuje i na tréninku. Ukazuje tam svoji kvalitu a individuální schopnosti. Přesně hráč, který potom baví diváky," poznamenává Vrba.

Fotbalista Sparty David Moberg Karlsson střílí gól Karviné.

Vlastimil Vacek, Právo

O Švéda přitom pro nedělní duel málem přišel. „Měl jsem problémy s krkem, netrénoval jsem celý týden. Trenér chtěl, abych i tak hrál a já udělal maximum, abych ho potěšil. Chtěl jsem mu oplatit, že ve mně má důvěru. Opravdu těžký týden, ale završil ho takový zápas, takže jsem spokojený," prozradil Karlsson v rozhovoru pro klubový web.

Teď má jedinou starost. Kam si perně vybojovaný balon vystaví. „Ještě nevím. Asi ho dám dětem nebo někam, kde na něj budeme dobře vidět. Jsem fakt šťastný, hattrick nedáte každý den. Já ho dal poprvé v kariéře, takže mám opravdu radost," culí se Švéd.