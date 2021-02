Pěkný Valentýn! Hancko místo Kristýny líbal spoluhráče

Radost fotbalistů MFK Karviná poté, co se na Letné trefil do sítě Sparty Papadopulos.

Sparta stejně jako v Olomouci brzy prohrávala. Dokázala však skóre otočit a hrdinou byl znovu švédský křídelník. Karlsson tentokrát vstřelil hattrick.

Klubovému twitteru neuniklo, že od slovenského spoluhráče dostal pořádnou pusu.

„Byl jsem jen rád, že jsme dali gól... Jsem rád za Davida, myslím, že to bylo po třetím gólu. Navzdory jeho zdravotním problémům. Říkal jsem mu, že čím míň trénuje, tím líp hraje," chechtal se do klubové kamery Dávid Hancko s poukazem na paradox, že Karlsson v týdnu kvůli bolestem v krku netrénoval.

Upss 🤭 Tak on je Valentýn a ty dáváš pusu někomu jinému, než Kristýně, @David_Hancko? 🤔 Nechcem práskat, ale hlásit se to musí, @KrisPliskova! 🤗 pic.twitter.com/MzWj7cczo5 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 14, 2021

„Co na to řekne Kristýna? Nevím, já gól nedal, tak jsem pusu nemohl poslat jí," přispěchal Hancko s úsměvnou obhajobou.

Jeho přítelkyně Kristýna Plíšková si zahrála na právě probíhajícím Australian Open. V úvodním kole vypadla s britskou tenistkou Heather Watsonovou po dramatické bitvě, v níž v obou setech rozhodovala až zkrácená hra.

Sparta měla proti Karviné větší štěstí. „Nebyl to obyčejný zápas, ale důležité je, že jsme ho vyhráli. Stále vidím velký prostor ke zlepšení. Když se vyvarujeme lehkých inkasovaných gólů, pak můžeme vyhrát třeba 4:0," přeje si Hancko klidnější průběh.

Dávid Hancko ze Sparty Praha a Lukáš Čmelík z Karviné.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho tým otočil zápas již pošesté v sezoně. Jako by nejdřív potřeboval facku hned na úvod.

„Vstup do utkání nebyl dobrý, ale první gól byl smolný. Bylo by pro nás jednodušší dávat góly první. Ale dvakrát v řadě jsme zápas otočili a potvrdili, že tým je zdravý. Věřím, že se to bude stávat co nejméně, ale když už, tak že to takto využijeme," říká.

Rok hrál na stoperu, po příchodu trenéra Pavla Vrby se ovšem přesunul na levý kraj obranné čtveřice.

„Je to těžší běžecky, takže si musím zvyknout. Během roku jsem na kraji nebyl ani v tréninku. Snažím se u videa i s trenéry si to oprášit a pomoci týmu směrem dopředu. Snad brzy přijde i gól nebo asistence. Lépe se cítím na stoperu, ale kdekoliv budu schopný Spartě pomoct, budu se snažit odevzdat maximum," ujišťuje Hancko.