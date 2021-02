Vrba přitahuje divočinu, Spartu musí za pochodu neustále měnit

Radost fotbalistů MFK Karviná poté, co se na Letné trefil do sítě Sparty Papadopulos.

Oba zápasy museli otáčet, v obou případech se jim obrat skóre podařil. Trenér Pavel Vrba hodnotí druhý divoký duel.

Velké plus, stejně velké mínus- „Hektický závěr jsme si zavinili víceméně sami. Určitě se nám nepodařil úvod utkání. Na druhou stranu musím pochválit mužstvo, že jsme se zvedli jako v Olomouci a dokázali výsledek otočit. Když jsme hráli v jedenácti a dali čtvrtý gól, tak to vypadalo, že se zápas dohraje ve větším klidu. Bohužel nás vyloučení a gól Karviné dostaly do situace, že jsme se v závěru obávali o výsledek. Závěr jsme nicméně zvládli takticky velice dobře a vítězství uhlídali. Plus z dvou zápasů je, že dáváme poměrně dost gólů, vytváříme si dost šancí a přestřílíme soupeře. Mínus samozřejmě je, že dostáváme hodně branek, a to je samozřejmě špatně."

Jak pracuje s Karlssonem, který dal pět gólů ve dvou zápasech- „Pokud hráči dokážou na sto procent využít své výhody a táhnou mužstvo, jako se teď daří Karlssonovi, tak potom netlačíte, aby byli důslednější v jiných věcech. Na světě je spousta hráčů, kteří jsou výjimeční v útočné fázi a v defenzívě nejsou stoprocentní. Také na tréninku ukazuje svou individuální kvalitu, co se týká ofenzívy. Přesně hráč, který baví diváky. Není potom důvod něco měnit."

Jak Wiesner narychlo nahradil Sáčka, který se zranil při rozcvičce - „Měnit hráče patnáct minut před výkopem není úplně optimální. Sparta má dostatečně široký kádr s kvalitními hráči. Ve spoustě mužstvech by hráli v základu. Na příležitost čekají, ale musejí být připraveni. Pokud to zvládnou tak, jako Wiesi, tak to ukazuje kvalitu hráče."

Jak sleduje tabulku, v níž si Sparta hlídá druhé místo- „Zatím o šest bodů, ale Jablonec má o zápas méně. Dohrávka může hodně změnit, i když je čeká Slovácko, které je čtvrté. Když jsem přišel do Sparty, tak s tím, že může hrát skupiny pohárů. To mě láká po zkušenostech z Plzně a Razgradu. I když tam jsem vydržel jenom jeden zápas s Antverpami. Takové zápasy vás posouvají dál a dál. Klub by měl být tak nastaven, aby skupiny pohárů hrál."

Jak složit sestavu pro příští kolo ve Zlíně, když se vykartovali Trávník s Dočkalem a ke zraněným přibyli Sáček s Krejčím starším - „Vrátí se Krejčí mladší, snad i Pavelka. Hráli jsme ve středu zálohy zase s novou dvojicí. Když porovnáte první a druhý zápas, změn ve středu pole bylo víc. To není optimální pro chod mužstva, které si zvyká na nějaké návyky. Budeme ale muset zase udělat změny, jít do jiných věcí. Možnosti jsou a kvalita je taková, že změny mužstvu tolik neublíží."