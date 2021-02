Pifka na Vrbu? Kdepak, Herce motivovala celá Sparta

Radost v podání fotbalistů MFK Karviná na Letné poté, co Michal Papadopulos vstřelil Spartě gól.

Radost fotbalistů MFK Karviná poté, co se na Letné trefil do sítě Sparty Papadopulos.

Fotbalisté Sparty sice v ligovém zápase s Karvinou rychle prohrávali, už do poločasu se jim ale povedlo skóre otočit.

Dal o sobě vědět. Po rohovém kopu si zpracoval odražený míč, zbavil se Bořka Dočkala a pár kroků před šestnáctkou parádně vypálil k tyči.

Jako by se Christián Herc chtěl blýsknout před Pavlem Vrbou na lavičce Sparty. Sešli se spolu v Plzni, ale pořádné šance se mladý Slovák ve Viktorii nedočkal.

„Trenéra jsem registroval, že je teď ve Spartě, ale vyšší motivaci jsem neměl. Obecně hrát na Spartě je pro každého hráče velká motivace. Chci se však ukázat v každém zápase, ne jen v takových případech," ujišťuje dvaadvacetiletý záložník.

Právě Vrba přivedl Herce do Plzně v létě 2019. Posila z anglického Wolverhamptonu se zdála být atraktivní akvizicí, hrála však ovšem za béčko a v lize si připsala pouhých 16 minut proti Příbrami. Na hostování ve Slezsku má bývalý kapitán slovenské reprezentace do 21 let mnohem důstojnější roli.

„Při rohu jsem byl určený na odražený balon a sedlo mi to. V poslední čtvrthodině, kdy jsme hráli proti deseti a prohrávali jen o gól, jsme nejspíš měli hru více zjednodušit. Nedokázali jsme využít, že jsme měli na trávníku několik vysokých hlavičkářů," lituje.

Karviná sehrála na Letné výborný zápas. A další přestřelku. Na podzim doma podlehla Spartě 2:5.

„Opět se hrál otevřený fotbal. Nezalezli jsme hluboko, chtěli jsme Spartu napadat a být aktivní. To se nám docela povedlo. Vstřelili jsme jí tři góly, ale čtyři jsme si taky nechali dát," mrzí Herce.