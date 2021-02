Mráz a Vrba rozparádili krále Davida. Rozjetý Karlsson těží ze severského tandemu

Kvůli termínové nouzi se česká liga hrála až do Vánoc a začala hned druhý lednový víkend. Jak jste se s tím vyrovnali, jaké jsou v tomto období termínové zvyklosti ve Švédsku a Norsku?

David: Celý rok je specifický. Je tady korona, čas pro dovolenou je úplně jiný než v minulých sezonách. Pro nás to tedy je nová zkušenost. Samozřejmě je škoda, že jsem o Vánocích neměl víc času pro rodinu a na to, abych si třeba odpočinul. Ale beru, že jde o výjimečnou situaci.

Andreas: Obvykle v této fázi roku ve Skandinávii nehrajeme. Právě proto, že panují velké mrazy. Paradoxně právě teď, kdy je i v Čechách velká zima, tak se hraje. Musí se však dohrát sezona, i my ji chceme dokončit, takže proto jsou okolnosti hodně nezvyklé a specifické.

Lidé u nás mají Seveřany přece jen více spojené se zimními sporty. Pokud jde o hokej, lyžování a podobně, jak jste v nich dobří, které zimní sporty vás nejvíc baví?

David: Mým sportem byl florbal, protože můj táta v něm byl dobrý. Proto chtěl, abych se mu věnoval i já. To sice není zimní sport, ale ve Švédsku se obvykle kombinují dva sporty. Jeden v létě a jeden v zimě, což je dobré pro rozvoj člověka a sportovce. Minimálně v dětství a v mládí se nevěnuje jen jednomu sportu a střídá v průběhu roku dva.

Andreas: Hrál jsem dlouho házenou. Do doby, než jsem si musel vybrat, jestli házenou, nebo fotbal. Asi nejsem typický Skandinávec, co se sportů týká... Ale když je příležitost, tak si rád zajdu na běžky nebo na sjezdovky. Jak je u nás v Norsku zvykem, na lyžích jsem uměl stát a jezdit takřka ve stejnou chvíli, když jsem se naučil chodit.

Severská dvojice v českém klubu je raritou. Jak příjemné pro vás je, že máte v týmu také spoluhráče ze Severu? Trávíte spolu čas i mimo hřiště?

David: Je skvělé, že tady mám parťáka, se kterým si můžu popovídat podobným jazykem a můžu s ním sdílet společné zážitky. Chápu ale, že je obrovská rarita, že jsme dva Skandinávci v jednom týmu. Mám dojem, že jsem první Švéd, který hraje českou ligu (Tři starty si na podzim 1995 ve Slavii připsal švédský útočník Dick Lidman a získal tak s ní mistrovský titul - pozn. red.). Každopádně se projevilo, že ve Švédsku jsme neměli moc informací o české lize. Teď se to změnilo, zajímají se, jaké podávám výkony a jaké jsou výsledky Sparty. Věřím, že by se tady další hráči ze Švédska mohli objevit. Mé angažování byl takový průlom.

Andreas Vindheim ze Sparty Praha během utkání semifinále MOL Cupu s Viktorií Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Andreas: Pro mě je skvělé, že tady byl David ještě dřív, než jsem přišel já. Věděl jsem, že mimo hřiště budu mít oporu v někom, kdo už to tady zná a je tu zkušenější. Trávíme spolu čas. Když jsem přicházel, věděl jsem toho víc o Spartě než o české lize jako takové. Bavil jsem se s Dušanem Melichárkem, brankářem v Malmö. Je fajn, že jsme tady spolu. A je to také jeden z důvodů, proč jsem přicházel, když jsem věděl, že je tady další Skandinávec.

David během posledních dvou zápasů vstřelil pět gólů. Zdá se, jako by mu právě sníh a mráz svědčily...

David: Určitě hraju radši v mínus 15, než v plus 35 stupních, což ale neznamená, že bych se při nástupu na hřiště usmíval, když je patnáct pod nulou... Stejně jako pro kohokoliv jiného, i pro mě jsou optimální fotbalové podmínky, když je kolem dvaceti stupňů a třeba slabý déšť. Určitě je však výhoda, že z našich kariér jsme zvyklí. S takovými podmínkami máme zkušenosti. Během přípravy se i ve Skandinávii v mínus patnácti hraje. Nedělá mi to radost, netěší mě to, ale asi mám nespornou výhodu, že jsem na to zvyklý.

Fotbalová Sparta upravuje logo a mění celou grafiku klubu

Sparta.cz

Sparta nedávno změnila trenéra, je druhá deset bodů za vedoucí Slavií. Jak hodnotíte vstup do jara a na co si ve zbytku sezony troufáte?

David: Trenér Vrba mě používá způsobem, který se mi líbí. Nasazuje mě tak, jak bych si představoval, máme myslím stejný pohled, jak můžu být přínosem pro mužstvo. Ví, že jsem dobrý hráč, dodává mi sebevědomí a mluví se mnou pozitivně. Myslím, že trenérovi se bude dařit. Je samozřejmě ještě brzo hodnotit, ale líbí se mi jeho myšlení.

Andreas: Pokud jde o zbytek sezony, především bych chtěl být co nejdřív zpátky na hřišti. Zatím jsem si společně s novým trenérem na hřišti moc neužil. Věřím, že mi zranění dovolí vrátit se hodně brzy. Cítím velmi dobrou atmosféru, změna týmu určitě prospěla. Pokud jde o cíle, jedním je, že jsme stále v poháru. A potom liga. Víme, že máme na Slavii velkou ztrátu. Postupem času ho však chceme odmazávat, a ještě se pokusit zvládnout co nejvíc zápasů.