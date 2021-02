A zase po penaltě slavil! Stranu jsem vystihl, ale kdyby to trefil, nemám šanci, říká liberecký Knobloch

„Snažil jsem se zůstat co nejdéle stát. Stranu jsem sice vystihl dobře, ale kdyby to trefil pod břevno, nechytil bych to ani náhodou, nebyla by žádná šance," popsal Milan Knobloch jeden z rozhodujících okamžiků utkání.

„Nebyli jsme horším mužstvem, bohužel jsme nedali ani penaltu a rozhodl jeden gól. Zejména v první půli jsme však hráli dobrý fotbal," posteskl si kouč Zlína Bohumil Pánik. O třech bodech pro domácí rozhodl v 69. minutě Imad Rondič.

Imad Rondič z Liberce se raduje z gólu proti Zlínu.

Radek Petrášek, ČTK

Sudí Ondřej Berka desítku ve prospěch hostů nařídil po konzultaci s videorozhodčím pět minut před koncem normální hrací doby, kdy Jhon Mosquera tečoval míč rukou od těla po hlavičce Dominika Simerského po rohovém kopu. „Z mého pohledu jasná penalta. Viděl jsem trajektorii míče, trefil ho do ruky, kterou zvětšoval objem svého těla," měl jasno o správnosti verdiktu hostující zadák Petr Buchta.

Knobloch sice skočil ke své levé tyči, ale kalkuloval i s variantou, že nejlepší střelec „ševců" zvolí střed brány. „Samozřejmě jsem viděl penaltu, kterou kopnul proti Ostravě, kdy střílel doprostřed, takže i s touto variantou jsem počítal," přiznal.

Když míč zatřásl břevnem, odrazil se těsně před brankovou čáru, což si sudí Berka nechal potvrdit i systémem VAR. Knobloch si však byl hned jistý, že gól nebyl. „Měl jsem otočenou hlavu tím směrem a hned jsem viděl, že míč stoprocentně dopadl před brankovou čáru," poznamenal.

Brankář Liberce Milan Knobloch v duelu se Zlínem

Radek Petrášek, ČTK

V této sezoně již uspěl i při pokutovém kopu v Teplicích, kdy vychytal Jakuba Řezníčka a Slovan na podzim na Stínadlech vyhrál 2:1. Cítí se být penaltovým specialistou? „Vůbec ne. Je to i otázka štěstí. Jsem rád za chycenou penaltu v Teplicích i za to, že ani teď gól nepadl, ale tohle si ani nemůžu připisovat jako zákrok," usmál se.

„Ale zatím má stoprocentní úspěšnost, takže paráda. Upřímně říkám, myslel jsem si, že buď dostaneme gól z toho rohu nebo to bude penalta, protože z nedorozumění vznikají vždy velké problémy. Naštěstí jsme penaltu přežili," oddychl si stoper Slovanu Jakub Jugas, jenž Poznara ze Zlína dobře zná. „Ale Mílovi jsem vůbec neradil, to je čistě na něm. Pozny to trefil do břevna a od něj se míč se štěstím odrazil před lajnu, bylo to spíš štěstí," konstatoval Jugas.

„Penalta je však vždy složitá. Můžete jen doufat, že střelec nezvolí nejlepší řešení a dá vám šanci zasáhnout, nebo jako v tomto případě, že to trefí do břevna nebo vedle. Měli jsme v tomhle směru štěstí a jsme rádi, že jsme zvítězili. Už to bylo potřeba," pověděl Knobloch, jenž se proti Zlínu do branky postavil až v 68. minutě, kdy vystřídal zraněného Filipa Nguyena. Tři body pak přivítali oba.