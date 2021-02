Souboj mazáků začal objetím i hecováním. Záda tě už bolí furt, ne? popichoval Radu s úsměvem Jarolím

„Remíza asi bojovnému zápasu odpovídá. Na obou stranách ani moc šancí nebylo. Pro nás jde o ztrátu dvou bodů doma. Nechci se na to vymlouvat, ale hřiště asi pro oba týmy byla větší překážkou než jsme čekali," okomentoval Petr Rada zápas hraný na těžkém měkkém terénu.

Šéf jablonecké lavičky v české nejvyšší soutěži odkoučoval proti Boleslavi 398. zápas a v této statistice je historicky v samostatné české lize třetí. Karel Jarolím s 336 duely šestý. Jen po představu, dál je až třináctý Pavel Vrba s 249 utkáními.

Před zápasem se Rada se svým protějškem z Mladé Boleslavi Jarolímem vřele objal. „Bylo to přátelské. Delší dobu jsme se neviděli, protože jsem měl v lize dlouhou absenci. Věděl jsem, že Petr prodělal covid, tak jsem se ho ptal na průběh. Prý ho jen dva dny bolela záda, tak jsem mu říkal, že to snad ani nemohl být covid, protože záda ho asi bolí furt," prozradil s úsměvem Karel Jarolím.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ale to bylo jen takový hecování na odlehčení. Máme spolu dobrý vztah. Prožili jsme spolu i nějakou dobu ve Slavii jako asistenti Františka Cipra, spoustu zápasů jsme spolu i odehráli," dodal 64letý Jarolím, který je narozený v srpnu ve stejném znamení lva jako Rada, jen o dva roky dříve.

Bavíme se smíchem, říká Rada

„Dlouho jsme se neviděli, takže jsme se pozdravili. Známe se léta, spolu jsme i hráli. Už jsme v takovém věku, že se spolu bavíme se smíchem," poznamenal Rada. Oba se pustili do diskuse i v závěru, kdy souboj Považance s Maškem v šestnáctce posuzoval VAR. „Mašek se snažil vykoledovat penaltu, Karel si myslel, že byla, já mu říkal, že nebyla. Normálka, zasmáli jsme se tomu," doplnil Rada.

Trenér Boleslavi Karel Jarolím.

Černý Vít, ČTK

Jeho tým sice doma dva body ztratil, ale větší starosti má momentálně Jarolím, neboť šestnáctá Boleslav se stále musí bát sestupu. „Není to nic příjemného. Ale mám-li na tom hledat alespoň něco pozitivního, tak na jaře po mini přípravě a obměně mužstva je herní projev o poznání lepší, již trochu podle představ. Chybí tomu však to nejpodstatnější, abychom zápas dotáhli do vítězného konce," připustil Jarolím, který po návratu na lavičku Středočechů čeká na výhru už devět zápasů, nejdéle ve své kariéře.

Práce mě baví a naplňuje, říká Jarolím

„Kdybychom taky už vyhráli, byl bych úplně šťastný a návrat do ligy si užíval ještě víc. Byl jsem prakticky dva roky bez angažmá a už jsem byl smířený s tím, že už třeba ani fotbal dělat nebudu. Přiznám se, že to bylo těžký a naučil jsem se s tím nějak žít. Když se naskytla tahle možnost, šel jsem do toho, i když jsem věděl, že to nebude jednoduché. Hlavně proto, že mě tahle práce baví a naplňuje," pověděl Jarolím.

V nejvyšší soutěži nasbíral 158 výher, o 9 méně než Petr Rada. Rada může další přidat už ve středu v dohrávce se Slováckem, Jarolíma jako další čeká za týden Karviná. „Všichni cítíme, že se zvedáme. Věříme, že to zlomíme a nějakým vítězstvím se chytíme. Za zápasy se stydět nemusíme," uzavřel boleslavský Ladislav Takács.