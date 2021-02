Pardubice - Ostrava 3:2 Cenné první trefy! Jeřábek s Čihákem hlavičkovali a Pardubice skolily Baník

Pardubičtí byli během první půle daleko aktivnější a vypracovali si několik slibných příležitostí. Hned zkraje vystrašil Laštůvku ranou z dvaceti metrů Cadu. Vzápětí krásně pálil zpoza šestnáctky Černý, jenže brankář Baníku jeho dělovku bravurně vyškrábl na roh. Ostřílený útočník Pardubic pak ještě o pár minut později připravil ve vápně balon pro Hlavatého, ale Laštůvka byl znovu připraven.

Ostrava bez vykartovaného Jánoše a zraněného Fleišmana hrozila jen ze standardních situací. Pokorný po rohu hlavičkoval vysoko nad. Ve 34. minutě se blýskl Cadu, jenž se probil do šestnáctky, střílel po zemi k pravé tyči a domácí už málem zvedali ruce nad hlavu. Laštůvka ovšem předvedl další skvělý zákrok.

Když už to vypadalo, že oba celky odejdou do kabiny s nerozhodným skóre, přišel ve 41. minutě Surzynův rohový kop. Jeřábek si vyskočil a hlavičkoval přesně na zadní tyč. Pro kapitána Východočechů, jenž před týdnem oslavil 37. narozeniny, to byla vůbec první trefa v nejvyšší soutěži.

Premiéra Nigerijce Sor

Trenér Kozel o pauze stáhl ze hřiště Menu, kterého nahradil Zajíc a debut ve Fortuna lize si odbyl také mladý Nigerijec Sor. Baník zvýšil aktivitu a z první vážnější šance málem srovnal, když Boháč vyrazil pokus Šašinky.

Zleva Jan Prosek z Pardubic a Daniel Holzer z Ostravy.

Ondřej Deml, ČTK

Pravidlo nedáš dostaneš mohlo záhy platit i v Ďolíčku. Po centru z pravé strany se k hlavičce dostal osamocený Kostka, mířil ale nad břevno. Přesto se parta trenérů Krejčího a Novotného pojistky dočkala.

Po rohovém kopu umístil míč hlavou k tyči Čihák, který taktéž premiérově skóroval mezi elitou. Jedenadvacetiletý stoper se radoval, o pár minut později ovšem prožil smutný okamžik, když byl po srážce s brankářem Boháčem odnesen na nosítkách z hrací plochy a nuceně střídal stejně jako předtím Brazilec Cadu.

Zleva Dominik Kostka z Pardubic a Filip Kaloč z Ostravy.

Ondřej Deml, ČTK

U Botiče se zdálo být rozhodnuto, jenže uběhla pouze minuta a Baník byl zpátky ve hře. Sor hezky uvolnil Tetoura a ten střelou k levé tyči rozvlnil síť.

Na vyrovnání však Baník nedosáhl. Surzyna ještě vychytal Laštůvka, vzápětí ale dostal balon do úniku Huf, jenž Pardubické šestým gólem v sezoně uklidnil. Na jejich triumfu už nic nezměnil ani gól v nastavení z hlavy Stronatiho.