Příbram - Slovácko 1:4 Bídná Příbram opět se Slováckem schytala výprask

Tradiční scénář zápasů se Slováckem Příbram dodržela i v sobotním domácím utkání 20. kola. Prohrála s ním pojedenácté v řadě, nechyběl ani tradiční debakl minimálně čtyř gólů. I když hosté hráli osmdesát minut o deseti, spíš to na trávníku vypadalo, že přesilovku hrají oni. Domácí Nemravu téměř neohrozili a mohli být rádi, že kanonýr Slovácka Kliment ve dvou stoprocentních šancích selhal.

Při tom úvod patřil domácím. Nejprve si Kadlec dal málem vlastní gól, pak Nového trestný kop skončil s tečí těsně vedle Nemravovy branky, a do třetice Tregler nepropasíroval přes Kadlece zblízka míč do sítě, a ten odražený poslal Vilotič mimo tyče. To bylo ze strany domácích vše. Slovo si vzali hosté a Kliment měl první tutovku, ale balón trefil špatně a ten doskákal vedle branky.

Po deseti minutách hry odcentroval zprava Petržela, Kočí situaci spatně odhadl, Kalabiška vrátil míč před branku a nekrytý Hofmann ho ze vzduchu poslal do sítě. Vzápětí Navrátil sestřelil Kvídu a sudí Berka po konzultaci s VAR vytáhl červenou kartu. Místo impulzu nastal ze strany domácích totální útlum. Nedokázali si přihrát, byli pomalí, u odražených míčů pozdě a překonat obranu soupeře, výborně dirigovanou Kadlecem, se ukázalo jako neřešitelný rébus. Kvída měl snížení na hlavě, ale trefil jen náruč Nemravy. Když pak Pilík fauloval Hofmanna, Kliment z penalty hosty definitivně uklidnil. Ale sám v nastavení první půle z metru neprostřelil ležícího Kočího.

Voltr jen snížil

Po změně stran se obraz hry nezměnil. Bezradná Příbram si nedokázala poradit s dobře hrající obranou. Slovácko se snažilo především kontrolovat hru, ale na rozdíl od domácích si dokázalo vytvořit i šance. Dvacet minut před koncem ukázal Petržela, že pořád umí. Elegantně se vyhnul Treglerovi a míč poslal po zemi ke vzdálenější tyči bezmocného Kočího.

Domácím byl dopřán alespoň čestný gól. Kadlec fauloval Voltra a ten sám z penalty poslal míč přesně k tyči. Slovácko mohlo rychle přidat další branky, ale Kalabiška z dobré pozice netrefil branku, Sadílek pak neprotlačil míč zblízka do zívající branky a Jurečku v posledním okamžiku zastavil Kvída. Jurečka ale dorovnal v poslední minutě vstřelil ránou pod břevno na nejčastější čtyřgólový příděl. Příbram tak nevyhrála podeváté v řadě a Slovácko poosmé nenašlo přemožitele.