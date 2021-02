Ofsajd byl, pak ne! Hodně divné, na videu jsem ale viděl, že to bylo v pořádku, radoval se kat Zbrojovky Chytil

Jaké jsou pocity střelce, který v 92. minutě rozhodl duel, v němž do té doby šance chyběly?

Super. Tohle jsme přesně potřebovali, zvládnout ten zápas. Byl to spíše boj, hlavně ve středu pole. Převládalo nakopávání, vzdušné souboje s jejich stopery jsme prohrávali, oni zase s našimi. Pro lidi to nebyl pěkný fotbal. Naštěstí se to však přiklonilo na naši stranu a já jsem měl to štěstí, že jsem u toho mohl být.

Nebál jste se, že jste se ocitl v ofsajdu?

V první chvíli jsem si myslel, že v něm nejsem. Když pomezní zvedl praporek, tak jsem si říkal, no tak asi jsem tam byl. Bylo to takové divné. Nejprve jo, pak zase ne. Už jsem to na videu viděl, poslal mi to kamarád na mobil, takže naštěstí to ofsajd skutečně nebyl.

Zřejmě bylo dobře, že vám Pablo Gonzalez, který na přihrávku Romana Hubníka vybíhal také, míč nechal? Jeho postavení bylo na hraně...

V jeho případě to bylo sporné. Křikl jsem proto na něj a pak už jsem si vzpomněl, jak to bylo se Spartou, když jsem se neúspěšně v nadějné pozici pokoušel o patičku. Tehdy na mě volal on, a já udělal strašnou blbost. Teď jsem si hned říkal, už ne tak, raději jsem to hrál sám a naštěstí jsem to provedl dobře.

Situace s dlouhým balónem, po které gól padl, asi na trénincích hodně pilujete?

Jo, jo. Většinou v pozici hlavičkáře ale bývám já. Tentokrát se to vyměnilo, Roman Hubník to prodloužil parádně a pak už to bylo jen o tom, zda to proměním. Naštěstí se to podařilo, byť to šlo jen kousek od tyče.

Zleva Pablo González z Olomouce, Jakub Šural z Brna, Martin Šustr z Brna a Pavel Dreksa z Brna.

Luděk Peřina, ČTK

Brněnští stopeři vám ale v průběhu zápasu moc takových akcí nedovolili?

Je to tak. Mě utkání v tomto směru nevyšlo. Moc soubojů jsem s nimi nevyhrál. Ve druhém poločase jsem z toho byl už špatný. Pak ale na hřiště jako střídající hráč přišel Roman, jedna akce se nám povedla a rozhodlo to zápas. Tak nějak to mělo vypadat z mé strany, kdybych byl v takové situaci místo něj.

Co tato výhra pro vás znamená? Je to první krok k tomu, abyste ještě mohli zaútočit na pohárovou Evropu?

Jasně. Chceme být co nejvýš a vyhrát každý zápas. A tento byl nesmírně těžký. Gól jsme klidně z podobné akce mohli dostat my. Zvládli jsme to však a jsme za to rádi. Těch remízových utkání už jsme měli spoustu. Několikrát jsme dostali gól až v závěru. Doufám, že ta dnešní výhra nám pomůže a příště to zvládneme lépe, než jako teď gólem až v 92. minutě.

V kabině se vám nyní bude určitě lépe dýchat?

Řekli jsme si, že domácí duely s Brnem a Zlínem musíme vyhrát. Ten první jsme zvládli, a to je důležité. I proto, že to byl klasický remízový zápas. Právě takové se musíme naučit vyhrávat. O pohodě bych ale přímo nemluvil. Musíme tři body s Brnem potvrdit. Pak možná.