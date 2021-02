Tři body jsme už potřebovali, doufám, že nám výhra pomůže, odechl si olomoucký kouč Látal

„Hráčům jsem už z kraje týdne říkal, že toto utkání musíme zvládnout s tím, že je úplně jedno, jak. Tři body jsme už potřebovali. Bereme je a jen doufám, že nám to pomůže. Dotáhli jsme se na špici, teď si odpočineme a pak se nachystáme na příští utkání, v němž zase doma hostíme Zlín," prohlásil s úlevou kouč Sigmy Radoslav Látal.

S výkonem svých svěřenců spokojen nebyl. „Kvalita chyběla. Byla to taková kopaná se spoustou ztrát. Neměli jsme střed hřiště, prohrávali jsme tam osobní souboje. Ve druhé půli, kdy jsme na pozici defenzivního záložníka posunuli Ondru Zmrzlého, to už bylo trochu lepší, šancí jsme však měli minimum," přiznal.

Že původně neuznaný gól, bude nakonec platit, bezprostředně poté příliš nevěřil. „Tak jak jsem to z mé pozice viděl, jsem si hned řekl, ofsajd! Kluci, kteří seděli o pět metrů vedle, hlavně Radim Breite, říkal ani náhodou a přizvukovali mu i další. Na videu bylo zřejmé, že Chytil měl ještě půl metru k dobru. Gonzalez, jenž byl kousek od něj, už byl na hraně. A ještě jedna věc. Při Chytilovi stálo všechno. Udělal kličku a pak to šlo snad jen pět cenťáků od tyče. Takže z výhry máme obrovskou radost. Zase každý viděl, jak je ten fotbal krásný, jaké úžasné, ale i smutné chvíle přináší. My si to teď užíváme, ale dovedu se vžít i do situace Brna, které odjíždí domů s prázdnou," konstatoval Látal.

Velkou zásluhu na gólu měl veterán Roman Hubník, který překvapivě začal na lavičce. Na trávník se dostal až v 85. minutě, když musel zaskočit, ač stoper, za zraněného Jakuba Yunise na hrotu útoku. V klíčové situaci pak vyhrál hlavičkový souboj s exolomouckým Pavlem Dreksou, po němž se Chytil dostal do úniku a následně skóroval.

„Minulý zápas, kdy pykal za čtyři žluté karty, stopeři hráli výborně, a tak jsme v tomto směru do sestavy nechtěli sahat. Mluvil jsem s ním, je to velký profík, pochopil to, a nakonec prakticky rozhodl. Je to zkrátka týmový hráč. Před zápasem v kabině klukům pomáhá, mluví s nimi i na trénincích, prostě pro mužstvo je obrovským přínosem," vyzvedl ostříleného borce Látal.

Zleva Mojmír Chytil z Olomouce a Luděk Pernica z Brna.

Luděk Peřina, ČTK

Brněnskému Richardu Dostálkovi do řeči po zápase příliš nebylo. „Dostanete-li v 92. minutě gól, nemůže být hodnocení veselé. Přijeli jsme bodovat, to se nám nepodařilo, jsme zklamaní, smutní. Situací, které jsme v té rozhodující minutě museli řešit, bylo několik, všechny jsme zvládli, tu poslední ne, soupeř nás za to potrestal, a proto odjíždíme bez bodu," řekl Dostálek.

O tom, zda gól platit měl či nikoliv spekulovat odmítl. „Viděl jsem, jak dva hráči Sigmy běží sami na bránu, i to, že v momentě, když vstřelili gól, pomezní sudí zvedl praporek. Hlavní pískl ofsajd a pak se čekalo. Na videu jsem to zatím neměl možnost shlédnout, takže to řešit nebudu. Musím se zabývat tím, proč jsme to nezvládli. Naše postavení, souboj našeho stopera s Hubníkem. Tam vznikla chyba," zdůraznil kouč Zbrojovky.