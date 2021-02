Pusu Kristýně neposlal, srdíčko přitom Plíškové málem vyskočilo! Hancko první penaltu v kariéře zvládl

📺 ČELŮSTKA | „Hrajeme dopředu, otvíráme si hřiště a chodíme nahoru ve velkém počtu. Nečekáme na soupeře, my jsme Sparta a soupeř by měl čekat na to, co vymyslíme my a bránit nás, ne naopak.“



🎙️ Čelda po výhře ve Zlíně! #acsparta #MyJsmeSparta



➡ https://t.co/e4Bdn77VTZ pic.twitter.com/N6LCl8Fqiw