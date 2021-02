Nervózní být nesmím, to by bylo špatně. Musíme zvládnout dohrávku s Boleslaví, ví zlínský kouč Páník

K jasné výhře jste Spartě dost napomohli, že?

Je to tak. Zpočátku jsme byli málo důslední při napadání protihráčů a sparťané nás trápili rychlými průniky po stranách. Z jednoho z nich jsme dostali první gól. Druhý padl po naprosto zbytečné penaltě a třetí jsme si dali úplně sami.

Vyčítáte brankáři Dostálovi hrubku v souboji s Kozákem?

Standa Dostál dokáže v zápase zlikvidovat tři nebo čtyři tutovky, ale pak se dopustí fatální chyby. Tím si kazí celkový dojem ze svého výkonu. Kvalitní gólman musí chytit všechno, co se chytit dá, a ještě něco navíc. A zároveň nesmí pustit lacinou branku. S trenérem brankářů budu konzultovat, kdo bude chytat ve středeční důležité dohrávce s Mladou Boleslaví.

Druhý poločas už byl z vaší strany o hodně lepší. Souhlasíte?

Ano. Chtěli jsme být po přestávce mnohem odvážnější směrem dopředu a snížením na 1:2 střetnutí zdramatizovat. Jenže jen jsme se trochu nadechli, přišel třetí gól v naší síti. Hru jsme pak vyrovnali, místy jsme sparťany i zatlačili. Vytvořili jsme si pár šancí, avšak žádnou jsme bohužel neproměnili. S tak silným soupeřem se už těžko dalo něco s výsledkem dělat. Pražané pod trenérem Vrbou získávají svoji tvář. U nás mi připadali ještě bojovnější a houževnatější než v předchozích utkáních pod jeho vedením.

Znervózňuje vás nepříjemná série bez výhry i to, že jste už ve třech utkáních nejvyšší soutěže za sebou nevstřelili gól?

Nervózní být nesmím. To by hráči na mně poznali, a to by bylo špatně. To vím z dlouholeté zkušenosti. Spíš se chystám analyzovat naše nedostatky. Na středeční duel s Boleslaví se musíme dát dohromady a zvládnout ho.

Váš náskok na sestupové příčky není zrovna velký, takže půjde o hodně, že?

Přesně tak. Zatímco se Spartou jsme mohli získat plusový bod navíc, s Boleslaví, která rovněž dlouho nezvítězila, se bude lámat chleba. Věřím, že se nám povede vybrat jedenáct fotbalistů s aktuálně nejlepší formou, a že už konečně vyhrajeme.