Matejov se vrátil, musel skousnout vysokou porážku. Nelichotivou šňůru už musíme zlomit, plánuje zlínský bek

Jak jste se na hřišti cítil?

Měl jsem po zranění už hodně natrénováno. Běhalo se mi úplně v pohodě. Nechci se na dlouhou pauzu vymlouvat.

A jak tedy nesete tak vysokou prohru?

Výsledek je naprosto jednoznačný. Nemáme se o čem bavit. Můžeme si za to sami.

Pro vývoj zápasu byl hodně důležitý první gól Sparty...

Je to tak. Předcházela mu naše standardní situace. Šli jsme ve snaze skórovat do rizika a nezajistili jsme dostatečně obranu. Po ztrátě balonu jsme inkasovali z rychlého brejku. Mám pocit, že kdybychom se všichni poctivě vrátili, dalo se brance ještě zabránit.

Druhý gól jste dostali z penalty za váš zákrok na Plavšiče. Fauloval jste ho?

Plavšič mě nachytal. Čekal jsem, že si hodí míč na levou nohu. Jedna noha mi vyskočila a on si do ní naběhl a upadl.

Pražané byli výrazně oslabení. Troufali jste si na ně?

Chceme samozřejmě vyhrát každé utkání. V současné koronavirové době je teď oslabený skoro pořád každý tým. A Sparta je pořád Sparta, i když postrádá osm hráčů. Má kvalitu a široký kádr. Umí nahradit chybějící borce, což se potvrdilo.

V prvním poločase ztěžovala viditelnost nepříjemná mlha. Vadila vám?

Na trávníku bylo všechno v pohodě. V tom rozhodně problém nebyl.

Z posledních deseti ligových zápasů jste uhráli jen čtyři remízy. Znervózňuje vás to hodně?

Taková nelichotivá šňůra je samozřejmě dost nepříjemná. Teď ovšem není čas se ohlížet zpátky. Musíme se pokusit co nejdřív to zlomit. Nesmí však zůstat jen u řečí.

Ideální příležitost k tomu budete mít už ve středeční ligové dohrávce s Mladou Boleslaví, která se snaží poskočit v tabulce ze sestupových příček výš...

To bude mimořádně důležité utkání. Musíme se během pár dní dát do kupy a zmobilizovat síly. Boleslav taky dlouho nevyhrála, ale já věřím, že to budeme my, kdo konečně zvítězí.

Čeká vás už druhá vložená středa za sebou. Zvládnete náročný program?

Musíme. Vždyť jsme profesionálové. Jsem přesvědčený, že máme dobře natrénováno, o žádné únavě nemůže být řeč.