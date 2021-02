Jsme Sparta, nesmíme čekat na soupeře. Čelůstkovi návrat domů vyšel

Návrat domů se mu vydařil. Duely na zlínské Letné pro něj budou mít vždycky mimořádný náboj.

„Těšil jsem se moc. Někdo z fanoušků mi dokonce spočítal přesně na dny, jak dlouho je, kdy jsem tady naposledy hrál. Jedenáct let a shodou okolností taky proti Spartě. O to zajímavější návrat byl. Jsem rád, že jsme utkání zvládli vítězně, že Sparta vyhrála. A navíc jsme nedostali gól. Návrat do Zlína tedy hodnotím pozitivně," pochvaluje si Ondřej Čelůstka v rozhovoru pro klubovou televizi.

Když ještě sám hrával za Zlín, byl pro Spartu velmi neoblíbeným soupeřem. Ševci jsou teď ovšem pod dekou, nevyhráli již desáté kolo v řadě. Pražané tak došli ke třem bodům celkem v klidu.

„Hrajeme odvážně, dopředu, dovolíme si, překonáváme soupeře. Je to znát, hodně si věříme. Jsem rád, že jsme zvládli začátek zápasu, dali první gól a tím se zklidnili. Poločas mohl být i tři nebo čtyři nula, takhle bylo o půli ještě vše otevřené, jeden gól by zápas zdramatizoval. Ale zvládli jsme ho dobře, předvedli jsme dobrý výkon," kvituje reprezentant.

Mužstvo dostává tvář

Letenští tak ideálně pogratulovali Pavlu Vrbovi, který odtrénoval svůj 250. zápas v české lize.

„Já jsem o jeho jubileu ani nevěděl. Možná má tedy pro nás něco nachystaného," culí se stoper se zkušenostmi z Itálie, Anglie, Německa a především Turecka.

Zlínský trenér Bohumil Páník složil Vrbovi poklonu, když konstatoval, že Sparta dostává tvář.

„Hrajeme dopředu, otvíráme si hřiště a chodíme nahoru ve velkém počtu. Nečekáme na soupeře, my jsme Sparta a soupeř by měl čekat, co vymyslíme my a bránit nás, ne naopak. I když je to někdy náročné a vzadu se hraje otevřeně, někdy se gól inkasuje, ale při tomhle herním stylu jsme schopni dát víc gólů. Lidi to baví a je to pěkný fotbal," pochvaluje si Čelůstka ofenzívní Vrbovy notičky.

Novinkou je, že ve Zlíně si poprvé v kariéře troufl na penaltu obránce Dávid Hancko. A jistě ji proměnil.

„Ani mě nepřekvapilo, že na penaltu šel. On si ji v tréninku zkoušel a chodilo mu to. Minule nám to tam pálil David Karlsson, tentokrát nebyl, tak ho Hanci parádně zastoupil," poukazuje Čelůstka.