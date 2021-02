Ani trenérova slova ho neuklidnila. Nechtěl jsem být za blbce, ale jsem jím stejně, trval na svém Hromada

S Maddisonem si rady věděl. S Barnesem a další hvězdami Leicesteru si ve čtvrtečním duelu Evropské ligy také poradil, aniž by musel během hodinového účinkování na trávníku tahat v Edenu za záchranou brzdu a vypomáhat si faulem, za který by na pohárové scéně vyfasoval kartu. Tři dny na to však slávistický záložník Jakub Hromada v ligovém utkání v Teplicích v rozhodující chvíli z role vypadl, za což obhájce mistrovského titulu zaplatil ztracenými body a ztenčujícím se náskokem před druhou Spartou.

„Nesmyslná chyba. Špatně jsem sklepnul dozadu balon Bořilovi, teplický hráč ho vypíchnul a já pár vteřin přemýšlel, zda ho mám zezadu faulovat nebo stáhnout za dres. Nechtěl jsem ale vypadat jako blbec, abych ho podkopnul, navíc bych mohl dostat červenou kartu, i když za mnou nějací spoluhráči nejspíš ještě byli," bral čtyřiadvacetiletý Hromada vinu za inkasovaný gól na sebe.

Domácí útočník Jakub Mareš totiž Fortelného přihrávku zužitkoval, skóre srovnal a Slavia se pak už nezmohla, aby skóre otočila.

„Kvůli mé chybě jsme ztratili body. Nechtěl jsem vypadat jako blbec, kdybych protihráče podkopnul, ale stejně tak vypadám, protože jsem zkazil přihrávku a dostali jsme vyrovnávací gól. Škoda o to větší, že jsme měli zápas dobře rozehraný," sypal si Hromada popel na hlavu.

„Zbytečná ztráta míče to skutečně byla. Zvlášť když jsme si o poločase připomínali, že terén je složitý a musíme hrát jednoduše," nijak ze svého svěřence nesnímal vinu trenér Jindřich Trpišovský, aniž by mu ale vyčítal, že teplickou akci nezastavil faulem.

„Zákroky zezadu nemám rád u soupeře, nebudu je proto vyžadovat na vlastních hráčích. Říkám jim, aby v podobných situacích raději nefaulovali. Kuba byl v tu chvíli navíc za protihráčem a případný faul mohl být na červenou kartu."

Hromada se karty a vyloučení vyvaroval, Teplice ovšem vyrovnaly a na těžkém terénu byla už veškerá další slávistická snaha po vstřelení vítězné branky marná.

„Na terén se vymlouvat nemůžeme, byl stejný pro nás i pro domácí. V tomto ročním období jsou prakticky všude hřiště podobné tomu, na němž se hrálo, tréninková nevyjímaje. Tedy pokud se právě netrénuje na umělé trávě. Je to realita, s níž se musíme vypořádat," nechtěl slovenský legionář ve slávistickém dresu omlouvat svou minelu ani terénem.

Zleva Jakub Mareš z Teplic a brankář Slavie Ondřej Kolář.

Ondřej Hájek, ČTK

„Obtížně se na něm kombinovalo, mezihra nebyla jednoduchá, otázkou spíš pro trenéra je, jestli změn v sestavě bylo málo, nebo naopak moc. Máme ale široký kádr, takže hráči, kteří pravidelně nenastupují, by měli být schopni ostatní nahradit. A to ať už jsem to já, nebo kdokoli jiný. Hráli jsme sice na sto procent, ale bohužel to nestačilo," vyčítal si slávistický záložník, že náskok jeho týmu na Spartu se po dvacátém ligovém kole snížil na osm bodů.

„Samozřejmě sledujeme, co se děje za námi, pochopitelně víme, že Sparta pod trenérem Vrbou všechny tři zápasy vyhrála. Náš náskok se sice za posledních několik kol snížil, ale je stále dostatečný. Proto se snažíme soustředit sami na sebe. Pokud budeme sbírat body a vyhrávat, nemusíme se ohlížet, zda soupeři vyhrávají či nikoli."