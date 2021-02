Minule sto tisíc pokuty, teď řeší prémie za Evropu. Je to překvapení i pro nás, přiznávají hráči Slovácka

„S tím se určitě nepočítalo. Takové umístění na Slovácku nikdy nebylo, takže malé překvapení je to i pro nás," přiznal zkušený záložník Milan Petržela. Důkazem nechť je fakt, že před sezonou se v jejich prémiovém řádu s postupem do evropských pohárů vůbec nepočítalo. „Teď je to však realita a můžeme se o tom nahlas bavit, chceme se tam držet dál. Prémie si určitě domluvíme," usmál se Petržela.

Právě on v Jablonci vstřelil v nastaveném čase první půle vítězný gól. Když byl krátce po pauze vyloučen domácí Jovovič a Kliment brzy zvýšil na 2:0, přímá bitva o třetí místo měla vítěze jistého.

Jan Kliment ze Slovácka se raduje z gólu proti Jablonci.

Radek Petrášek, ČTK

„Od té doby jsme měli zápas ve své moci. Celý tým zaslouží velkou pochvalu. Vítězství v Jablonci se cení, nestává se každý den," liboval si kouč hostů Martin Svědík. A rychlým pohledem do historie zjistíme, že má pravdu. Slovácko na Střelnici naposledy triumfovalo před 19 lety. A po minulém vystoupení na severu Čech padlo 0:6.

„Poslední zápas dopadl katastrofálně. I tohle jsme chtěli odčinit, využít naší současné formy, změnit historii a uspět tady," připustil Svědík.

„Po zápase jsme si z toho dělali srandu, že za to, co jsme tady předvedli minule, jsme měli dostat tak sto tisíc pokuty, a teď jsme tady vyhráli. Je to zvláštní, že jsme tady dostali takovou dardu a teď vezeme tři body," zamyslel se Petržela.

Rozhodčí vylučuje Vladimira Jovoviče z Jablonce.

U současného Slovácka to ovšem až tak mimořádné není. Soutěží totiž jede jako válec. Petržela a spol. zaznamenal venku už pátou výhru v řadě. A právě senzační úspěšnost na cizích hřištích je podle bývalého reprezentanta klíčová.

„Vždy jsme byli silní v domácím prostředí. Každému se u nás hrálo špatně, byli jsme nechutní, důrazní, po hřišti jsme lítali. Teď se nám podařilo šňůru natáhnout i o to, že vozíme body z venku, což je strašně důležité. Tyhle zápasy vás posunou v tabulce nahoru. Jsem strašně rád, že ven nejedeme jen pro remízu, ale dokážeme si do očí otevřeně říct, že jedeme pro tři body," připustil Petržela.

Zleva Miloš Kratochvíl z Jablonce a Jan Kalabiška ze Slovácka.

Pouze jednou v klubové historii Slovácko neprohrálo devět duelů v řadě. Jenže v sezoně 2016/17 z toho šestkrát plichtilo, při té letošní jedinkrát. „I zápas v Jablonci byl v prvním poločase vyrovnaný. Pomohl nám gól do šatny a pak i vyloučení. Jablonec potom sázel na dlouhé balony a jen nakopával dopředu, což jsme si vzadu perfektně pohlídali. Navíc se nám podařilo dát z polobrejků další pěkný góly, což utkání definitivně rozhodlo," zhodnotil Petržela.

A s nadsázkou pomohla i Svědíkova pověrčivost. Trenér Slovácka ponechal stejně jako při minulém triumfu 4:1 v Příbrami kapitánskou pásku Michalu Kadlecovi, přestože se do základní sestavy vrátil obvyklý lídr Vlastimil Daníček. A vyplatilo se. Teď tým z Uherského Hradiště čeká v české soutěži zkouška nejtěžší. V neděli hostí lídra ligy Slavii.