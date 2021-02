Jablonečtí kroutí hlavou nad nevýhodnou výhodou. Nemá to vůbec logiku, čertí se Krob

Co se stalo? V 55. minutě rozhodčí Petr Hocek ukázal po konzultaci s videorozhodčím červenou kartu Vladimiru Jovovičovi za ostrý faul na Klimenta. „Surová hra. Kopnutí soupeře zepředu podrážkou do stehna v souboji o míč nepřiměřenou silou s ohrožením zdraví soupeře v nepřerušené hře," zdůvodnil sudí svůj verdikt.

Nutno dodat správný. Domácí si však postěžovali na situaci předcházející Jovovičově zkratu. Ještě chvilku předtím totiž Černohorce na polovině domácích fauloval hostující obráncem Šimko a hlavní arbitr ponechal Jablonci výhodu. A právě na necitlivé posouzení zelenobílí upozornili.

„Neprotestoval jsem kvůli faulu Jovoviče na Klimenta, ten byl úplně jasný. Ale ještě předtím byl faul na Jovoviče a rozhodčí nám dal na naší půlce směrem k naší bráně výhodu. Co je tohle za výhodu?" kroutil hlavou jablonecký kouč Petr Rada.

„Jiné by bylo, kdyby to bylo na soupeřově půlce směrem k jeho bráně. Ale faul po dohrání už byl každopádně zbytečný. Tenhle moment o výsledku hodně napověděl. Prohrávali jsme 0:1 a bylo to pro nás ještě složitější," doplnil Rada.

Rozhodčí vylučuje Vladimira Jovoviče z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Fotbalové pravidla rozhodčím při udělení výhody doporučují mimo jiné „zvážit místo, kde k přestupku došlo: čím blíže je poškozený hráč k brance soupeře, tím účinnější může použití výhody ve hře být." A platí to i naopak.

„Pro mě je to úplně nelogický, že pískne faul pro nás, dostaneme červenou a ještě rozehráváme," přiznal jablonecký obránce Jan Krob. „Když nechá Jovovi výhodu a vidí, že má balon daleko od sebe a že proti sobě běží dva hráči, je podle mě nesmysl, aby to rozhodčí nechal vůbec dohrát. Musí to zastavit, písknout a je to vyřešený. Podle mě je to od rozhodčího nesmysl. Červená asi byla, ale jestli pískne faul pro nás a nechá výhodu, přeci nemůžeme jít do trestu. To nemá logiku. A ještě jsme standardku rozehrávali, to už nemá vůbec logiku," zlobil se Krob.

Vyloučení sice zápas ovlivnilo, ale utkání podle Jabloneckých rozhodl už první Petrželův gól do šatny v nastaveném čase prvního poločasu. „Stoprocentně rozhodla první laciná branka. Troufnu so říct, že zápas by byl na 0:0, kdyby skončil i první poločas bez branek. Podle mě to bylo šílený z obou stran, od nás i od nich. Hrálo se bez šancí, maximálně s náznaky. My jsme trochu líp zahráli jedině prvních sedm minut druhého poločasu, ale po červené kartě a druhém inkasovaném gólu bylo rozhodnuto úplně," uzavřel Krob.