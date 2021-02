Za výhru nad Pardubicemi okopíruje Jugase. Znám půlku jejich kádru, přiznává liberecký Knobloch

„Když se hraje proti bývalému klubu, je to speciální zápas vždy, i kdybych nehrál. A pokud nastoupím, platit to bude ještě o něco víc," přiznává 28letý gólman, který v předposledním zápase Liberce zaskočil proti Zlínu zraněného Filipa Nguyena a zastoupil ho i v posledním kole na hřišti Karviné. Nguyen však již v týdnu trénoval.

Z Pardubic velmi dobře zná většinu hráčů, přestože u Nisy již působí přes dva roky. „Je pravda, že hráčů tam znám opravdu hodně. Dovolím si říct, že tak půlku kádru. Zůstala tam většina z toho, který postupoval do první ligy. A samozřejmě jsou tam i stejní trenéři a vedení," přiznává Knobloch, jenž za Pardubice odehrál dohromady osmdesát soutěžních utkání. Stále je v kontaktu třeba s Tomášem Čelůstkou, Janem Jeřábkem, Martinem Šejvlem či Janem Proskem.

Brankář Liberce Milan Knobloch.

Radek Petrášek, ČTK

„Přes rok si s nimi píšu či volám pravidelně, ale týden před vzájemným zápasem kontakt utichá, nechávám to stranou. Bylo tomu i před zápasem na podzim. Jinak jim však fandím a dá se říct, že koukám na každý jejich zápas v televizi, pokud nehrajeme ve stejnou dobu," prozrazuje gólman.

Pardubice ztrácejí na Liberec pouhé dva body. Že na tom coby nováček budou tak dobře nepředvídal ani Knobloch. „Věděl jsem sice, že předsezónní prognózy o tom, že Pardubice nebudou vůbec konkurenceschopné, jsou nesmyslný, ale že budou až takhle v kontaktu s pohárovými příčkami jsem upřímně nečekal. Tipoval jsem je na střed tabulky," připouští Knobloch.

V čem podle něj spočívá jejich kouzlo? „Jednak tam jsou kvalitní hráči. Myslím, že je dobře, že zůstala většina z nich, kteří si první ligu vykopali a do kádru moc nezasáhli. Hráči se znají, vědí o sobě a fungují jim automatismy. A druhým faktorem je kabina a výborný kolektiv, který se snaží dlouhodobě při doplňování kádru udržet. Na povahu hráčů trenéři hodně koukají," vysvětluje gólman Liberce, jenž však za triumf nad bývalým klubem svým parťákům nic neslíbí.

„Okopíruju přístup Jakuba Jugase. Když jsme hráli se Zlínem, zmínil trefnou poznámku, že vždycky když u nás někdo něco vypisoval za výhru, tak jsme to utkání nezvládli. Takže Kuba to udělal stylem, že se uvidí po zápase a do kabiny když tak něco dá až potom. Nakonec to dopadlo a Zlín jsme porazili, takže to udělám stejným způsobem," uzavírá s úsměvem Knobloch.