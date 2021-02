Dostali jsme lekci, bědoval kouč Pardubic

„Dostali jsme lekci," přiznal kouč Východočechů. „Soupeř byl na nás dobře připravený. Prvních třicet minut nás vyloženě zatlačil, vypracoval si šance a proměnil je. Třicet minut jsme se pomalu nedostali k balonu," zhodnotil.

Co se stalo s Pardubicemi, které na podzim Slovan přejeli výsledkem 3:0 a svými výkony soutěž od prvního kola překvapují? „V první půli bylo všechno špatně, jak začátek, tak konec. Hned v první minutě jsme přežili tyč, ale místo toho, abychom se zvedli, dostali jsme první gól a od té doby se to s námi vezlo. Pak jsme dostali další dvě rychlé branky po sobě. Vůbec jsme se nedostali do hry, neměli jsme souboje, odražené balony, všechno bylo špatně," lamentoval stoper Martin Toml.

„Všude jsme byli druzí, soupeř byl důraznější a daleko aktivnější v nábězích. V tomhle byl velký problém. Vůbec jsme mužstvo nepoznávali," připustil Novotný.

Tým se pokusil po třetí brance probudit už ve 27. minutě trojitým střídáním, když na hřiště místo chybujícího Proska poslal Petráně, Černého nahradil Huf a kapitána Jeřábka Čelůstka. Částečně se mu tah povedl, jenže do deprese jeho partu zpátky hodila Hufova neproměněná penalta krátce před pauzou. A navíc čtvrtý inkasovaný gól v nastaveném čase první půle.

„Bohužel jsme penaltu nedali. Byl to takový záchvěv. Kdyby byl stav o poločase 1:3, ve druhém bychom s tím ještě mohli něco udělat, ale místo toho jsme v posledních vteřinách inkasovali počtvrté. Druhý poločas jsme nechtěli odevzdat, což se jakž takže povedlo, vyhráli jsme ho 1:0, ale celkově jsme prohráli. Špatný zápas," soukal ze sebe Toml po prohře, kterou vyrovnali tu nejvyšší v první lize. Na podzim s parťáky kousal v mladé Boleslavi rovněž výprask 1:4.

„Liberec má kvalitní mužstvo, o tom jsme ani nepochybovali. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Akorát jsme si nedokázali představit, že to pro soupeře bude až tak jednoduché," uzavřel Novotný.