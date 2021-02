Tohle je na Silvestra, zlobil se po ofsajdové teči trenér Opavy

Fotbalisté Opavy mohli poprvé od 10. kola opustit poslední příčku prvoligové tabulky. K domácí remíze s Jabloncem 1:1 jim v 21. kole scházely pouze centimetry. Přílišná snaha Aleše Nešického v 73. minutě doklepnout do sítě hlavičku Tomáše Smoly, která by do branky zapadla i bez jeho přičinění, ale zisk cenného bodu zhatila.

„To je na Silvestra, to jsem dlouho neviděl," kroutil hlavou trenér Opavy Radoslav Kováč. „Byla to velmi dobrá akce, výborný centr od Lukáše Kanii, který Smolík (Tomáš Smola) poslal k tyči a mělo být srovnáno. Aleš Nešický do toho ale brankové čáře sáhl a udělal z toho ofsajd. Nepochopitelné," zoufal si Kováč, jehož tým se po překvapivém vítězství v Českých Budějovicích vrátil zpátky do reality.

„Porazil nás Doli (Martin Doležal), na kterého jsme byli připraveni, přesto utkání rozhodl, když jsme prohráli souboj, nestihli se vrátit a Doliho nepokryli. Znovu jednoduchý a zbytečný gól," vykládal Kováč po pátém domácím zápase bez vstřelené branky v řadě.

Trenér Jablonce Petr Rada si tak v Opavě sfoukl dárek ke čtyřstému odkoučovanému zápasu v první lize. Po vysoké porážce v domácí dohrávce se Slováckem (0:3) přišel bodový zisk v podobě vítězství na hřišti poslední Opavy vhod. „Jsme v těžším období, dva domácí zápasy jsme teď nezvládli. To Opava byla posilněna vítězstvím v Českých Budějovicím. O to to byl těžší zápas," řekl Rada.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vlastimil Vacek, Právo

V prvním poločase nebyl znát propastný bodový rozdíl mezi oběma týmy. „Byl to spíše boj, domácí hrozili ze standardek, my jsme měli jen nějaké náznaky. Druhý poločas jsme začali dobře, byli jsme aktivní a po dobré akci jsme se dostali do vedení. Kdybychom přidali druhý gól bylo by to klidnější," uvedl Rada.

Místo toho ostřílený trenér přiznal obavy až do posledních vteřin. „Domácí nedali dvě šance, dva góly jim sebral ofsajd. U té druhé branky to byla hloupost hráče Nešického, který míč dorazil do sítě," poukázal Rada a ocenil skvěle připravené hřiště. „Měl jsem chuť si sám zahrát. Tenhle trávník byl excelentní, nejlepší v lize," řekl.