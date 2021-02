Cítím, že jdeme nahoru, tvrdí po výhře v Brně plzeňský kouč Guľa. Oceňuje Limberského čtyřstovku

Navázali jste na předchozí domácí výhru nad Bohemians. Jak se rodilo vítězství v Brně?

Na špatném terénu proti nám stál snaživý soupeř. Nám se herně povedl vstup do utkání, ale neproměnili jsme v prvním poločase šance. Věřili jsme, že po pauze aspoň jeden gól dáme. Po závaru v brněnské šestnáctce se nám to nakonec povedlo. My jsme pár podobných situací v našem velkém vápně naopak ustáli. Měli jsme pak i další střelecké příležitosti na to, abychom utkání definitivně rozhodli v náš prospěch, avšak i vinou hrbolatého terénu se nám to nepodařilo. Tři body ovšem máme, byť bychom už potřebovali dohrávat zápasy ve větším klidu.

Výhra byla i dárkem obránci Davidu Limberskému, který nastoupil k 400. duelu v nejvyšší soutěži...

Je to tak. Je to úžasné číslo, které svědčí o tom, že podával stabilně velmi dobré výkony. Měl to o to těžší, že hraje v mužstvu, které je pod neustálým drobnohledem. Ta vysoká cifra svědčí také o jeho lásce k fotbalu. Jsem moc rád, že jsme tak významný milník oslavili vítězstvím.

Věříte, že jste se už odrazili k trvale lepším výkonům?

Jsem přesvědčený, že ano. Cítím, že jdeme nahoru, i když máme samozřejmě pořád co zlepšovat. Takže musíme zůstat pokorní. Nyní přepneme na pohárový duel s Hradcem, poté nás čeká v lize Olomouc. Uděláme maximum, abychom i tyto duely zvládli.

Vítěznou branku vstřelil v Brně Beauguel. Je teď pro vás útočníkem číslo jedna?

Momentálně ano. Rozhodujícím gólem notně pomohl týmu i sobě. Beauguel ale musí pořád dokazovat, že do základní sestavy patří. Ondrášek zareagoval velice dobře. Nevzdal se, dělá maximum, aby zase hrál od začátku. A na hrot máme navíc ještě i Matějku. Konkurence je velice důležitá.

Zbrojovku jste sice zatlačili, ale neměli jste si vytvořit ještě víc šancí?

Je to o sebevědomí našich hráčů. Až vyhrajeme ještě víc zápasů, budou se do nich dostávat lehčeji. Jsem přesvědčený, že výkony chlapců dál porostou.

Brňanům chybělo několik pozitivně testovaných hráčů na koronavirus včetně kapitána Dreksy. Sparta má momentálně v karanténě celé mužstvo. Nemáte obavy, že rychle se šířící vir dostihne i další celky?

To, co se teď kolem nás děje, je hrozně nepříjemné pro všechny. Covid je nevyzpytatelný, často se mu neubráníte ani tehdy, když dodržujete veškerá hygienická nařízení. Doufám ale, že ligu nijak výrazně nenaruší. Vždyť je to jedna z mála radostí, která lidem v této nelehké době zůstala. V pondělí přijde zase lockdown, a tak je dobře, že se fanoušci budou moct na fotbal dívat aspoň v televizi.