Už je to frustrující. Slušný výkon, ale zase těsná prohra, trápí zaskakujícího kapitána Zbrojovky

Mohli jste podle vašeho názoru obrat favorizovanou Plzeň o body?

Jsem přesvědčený, že s trochou štěstí ano. Plzeňští si sice vytvořili víc nadějných situací než my, ale nakonec dali rozhodující branku po závaru, nikoli z vyložené šance. To mě štve nejvíc.

Vy jste si taky připravili střelecké příležitosti. Vy osobně jste měl na hlavě tu největší...

Je to tak. Mohl jsem vyrovnat na 1:1, ale bohužel jsem poslal míč plzeňskému brankáři Staňkovi přímo do náruče.

Mohl jste něco udělat líp?

Bylo to složité. Nabíhali jsme na centrovaný balon společně s Tondou Růskem. Předpokládal jsem, že zakončí on, ale míč minul. Já jsem neměl už moc času zamířit, prostě jsem do balonu jen trkl. Dopadlo to tak, jak to dopadlo.

📸 Fotografie z dnešního utkání proti @fcviktorkaplzen (autoři Petr Nečas a Martin Tajč)



Kompletní galerie ▶️ https://t.co/Zsf5knbqLp pic.twitter.com/v0gICi7Y4H — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) February 27, 2021

Změnili jste systém hry se třemi stopery na klasickou čtyřčlennou obrannou formaci. Jak vám to vyhovovalo?

Bylo to tak trochu vynucené tím, že Luďa Pernica, který u nás hostuje z Plzně, nemohl proti Viktorce nastoupit. Pavel Dreksa skončil pro změnu v karanténě. Takže jsme ve středu obrany nastoupili s Honzou Hlavicou, a až na ten jeden okamžik jsme to snad zvládli. Jako služebně starší jsem se snažil ujmout dirigentské role.

Není už to frustrující ztrácet body v utkáních, v nichž jste herně zanechali velmi slušný dojem?

Je. Podobně jsme přišli o plichtu i před týdnem v Olomouci. A předtím jsme Zlín jasně přehráli, ale byla z toho jen bezbranková remíza. Po zbytek víkendu se pak vždycky cítím hrozně. Až když se v pondělí zase sejdeme na tréninku, trochu to ze mě s vidinou dalšího duelu spadne.

V říjnu 2015 proti @fcviktorkaplzen debutoval...



Dnes odehrál Kuba Šural proti stejnému soupeři svůj 5⃣0⃣. zápas ve @fortunaligacz, poprvé vedl Zbrojovku v soutěžním utkání jako ©️ kapitán

Věříte pořád v záchranu?

Jasně že věřím. Uděláme pro ni maximum. Do konce sezony zbývá ještě dost zápasů.

Ve 24 letech jste byl zřejmě nejmladším kapitánem v historii Zbrojovky...

Vyplynulo to z toho, že Dreksa ani Pernica nebyli k dispozici, a já jsem asi v Brně ze všech nejdéle. Ujal jsem se této role rád, ale není to zase tak důležité. Pro nás je klíčové, abychom začali sbírat body, a nikoli to, kdo má pásku na ruce.

Před dalším ligovým duelem v Karviné vás ještě čeká ve středu pohár v Teplicích. Jak k utkání na severu Čech přistoupíte?

Nemáme zase tak široký kádr, abychom mohli sestavu nějak výrazně protočit. Takže uvidíme, jak to trenéři vymyslí.