Máme na co navázat, s některými hráči si ale budeme muset promluvit, řekl nový kouč Baníku

„Záskok snů," lebedil si tehdy Smetana, který se k prvnímu týmu tehdy přesunul od béčka společně s Ivo Stašem. A bývalý obránce Ostravy mu bude pomáhat i nyní. K nim se přidal nedávný bek Plzně a dříve Baníku Jan Baránek mladší a někdejší excelentní střelec Václav Daněk, se kterým Smetana spolupracoval jako hráč Vítkovic či Fulneku ve druhé lize. „Těší mě, že mohu pracovat v Baníku a jsem velmi rád za důvěru, kterou mi tímto krokem vedení dalo. Určitě k této výzvě nechci přistoupit s myšlenkami, že prostě dojedeme sezonu, a pak se uvidí," vykládal odchovanec Vítkovic Smetana.

Hráčské zkušenosti sbíral autor sedmi ligových branek kromě Česka také v Belgii, Německu a na Kypru. Hráčskou kariéru končil v Třinci, trenérem se poprvé stal v třetiligových Petřkovicích, odkud loni na jaře přešel do druholigových Vítkovic. V srpnu nastoupil do Baníku Ostrava.

Hlavním úkolem nového kouče bude tým vrátit do bojů o evropské poháry. „Je potřeba tým zvednout i po psychické stránce. A ruku v ruce s tím se budeme snažit co nejvíce pracovat na herním zlepšení každého jednotlivého hráče. Na každém tréninku. To je cesta, kterou se chceme vydat," řekl klubovému webu Smetana.

Pozvednout bude chtít i zoufalou gólovou produkci ostravských útočníků. Nejlepším střelcem týmu je s osmi góly brazilský záložník Carlos de Azevedo, druhý útočník Tomáš Zajíc vstřelil v osmnácti zápasech čtyři branky. Jedenkrát se prosadili další ofenzivní hráči Nemanja Kuzmanovič a David Buchta. Útočník reprezentace do 21 let Ondřej Šašinka se netrefil ani jednou, přestože zasáhl do šestnácti utkání aktuálního ročníku. „To vidí každý, není to nic nového," souhlasil Smetana.

Hráči dostali na pondělí volno, s týmem se nový trenérský štáb setká poprvé v úterý. „Tohle mužstvo má potenciál. Stejně tak jsem přesvědčen o tom, že budeme mít na co navázat. Trenér Luboš Kozel odvedl kus práce. S některými hráči si ale naopak budeme muset o práci, kterou momentálně v Baníku odvádějí, promluvit. I to bude součástí cesty, po které se chceme od prvního tréninku vydat. Myslím si, že tohle mužstvo má na to, aby hrálo dobrý a atraktivní fotbal," uvedl nový trenér Baníku Ostrava Smetana.