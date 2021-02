Olomouc - Zlín 0:1 Ševci si připsali druhou výhru po sobě

První náznak šance měli ve 13. minutě domácí, jenže Vepřek po Sladkého centru netrefil míč ideálně. O tři minuty později Conde dobrou kolmicí za obranu vybídl ke skórování Potočného, přihrávku do vápna však přečetl Mandous a včas se vrhl hostujícímu hráči pod nohy.

Ve 23. minutě fauloval Beneš na hranici vápna Poznara a rozhodčí Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Potočný a střelou do středu branky poslal hosty do vedení. Skóroval poprvé od příchodu do Zlína.

Roman Potočný ze Zlína, autor první branky v duelu s Olomoucí.

Luděk Peřina, ČTK

O chvíli později napřáhl k dalekonosné střele hostující Dramé a Mandous musel předvést dobrý zákrok. Pět minut před pauzou si na opačné straně Dostál poradil s nedůrazným zakončením Beneše. Chvíli nato stejný hráč sklepl míč k Hubníkovi, který ve velké šanci zamířil mimo zlínskou branku.

Ošetřovaný Jakub Janetzký ze Zlína během duelu s Olomoucí.

Luděk Peřina, ČTK

Jedna ze zimních posil Sigmy Mihalík po pauze vracel přetažený roh do malého vápna, kde se k hlavičce dostal Chytil, v těžké pozici však zakončil nad. Mihalík byl aktivní a v 56. minutě jeho pokus z levé strany vyrazil Dostál. Z následného roku hlavičkoval Hubník a hostující gólman měl plno práce, aby udržel míč před brankovou čarou.

Olomouc byla v druhém poločase aktivnější, ale Zlín přecházel do nebezpečných brejkových situací. Ke střelám zpoza vápna se dostali Dramé a Potočný, domácí Mandous si však s oběma pokusy poradil.

Tři minuty před koncem nebezpečně hlavičkoval po rohovém kopu hostující Jawo a Mandous míč vytěsnil pohotovým zákrokem mimo tyče. Zasahovat musel také proti dvěma střelám Čanturišviliho. Domácí Houska, který se vrátil do sestavy po zranění, na druhé straně v závěru mířil těsně vedle.