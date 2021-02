Pro nás to byl hodně blbej zápas, láteřil kapitán Sigmy Hubník

Co říkáte na to, že utkání rozhodla další zbytečná penalta?

Byl to klíčový moment. Víťa Beneš chtěl odkopnout balon, hráč Zlína před něj vystrčil nohu a on ji trefil. Říkal, že faul to byl. Šlo jen o to, zda to bylo uvnitř šestnáctky, či venku. VAR rozhodl, že to byla penalta a ta rozhodla. Na druhé straně, my jsme si moc šancí za celé utkání nevytvořili. Soupeř dobře bránil. Pro nás hodně blbej zápas.

Nebezpeční jste byli jen při standardkách. Kde se stala chyba?

Měli jsme hrát více přes kraje, tlačit se do centrů.

Po jednom z nich míč skákal na brankové čáře. Sudí po konzultaci s VAR gól neuznal. Jak jste tuto situaci viděl?

Dostal jsem perfektní míč z rohu a chtěl jsem to trefit na přední tyč. Viděl jsem, jak to tam letí, a že gólman tam strčil ruce. Pak se to tam odráželo. Jestli byl balon za čarou, nemohu stoprocentně říct. Někdo tvrdil, že ano, ale žádný záběr to nepotvrdil, takže gól nebyl uznán.

Jednu šanci jste měl už v první půli. dalo se to trefit lépe?

Určitě. Věděl jsem, že Beny (Beneš) jde na zadní tyč, čekal jsem, že mi to vrátí zpátky, chtěl jsem trefit míč, ale myslel jsem, že brána je trochu vedle. Kdyby to šlo aspoň na ni. Mohlo se to odrazit, třeba by padl vlastní gól. Měl jsem to udělat prostě líp.

Proč nejste schopni zvládat domácí zápasy, po kterých byste se mohli v tabulce posunout?

Čekali jsme, že Zlín bude hrát více dozadu, čekat na brejky, a to se potvrdilo. Výborně bránili, my se přes ně nemohli dostat, chybělo nám více agresivity, více centrů, zakončení, větší klid před finální fází a to je, co nás obecně sráží.

Co přístup týmu k utkání, nezdál se kdovíjaký. Co na něj říkáte?

Nebylo to asi v pořádku, zejména v prvním poločase. Vždyť Zlín během čtrnácti dnů odehrál snad čtyři těžké zápasy, a... Těžko se mi to hodnotí. Každý si musí sám sáhnout do svědomí, zda tomu dal maximum, či nikoliv. Dnes dostali příležitost jiní hráči... Je to spíše otázka na trenéra, jak to on bude hodnotit.

Ztráta tří bodů je v boji o pohárovou Evropu asi velkou komplikací?

Samozřejmě. Hráli jsme dva zápasy doma, chtěli šest bodů, ale máme jen tři a příště jedeme do Plzně. Soupeři před námi body sbírají a už nám odskočili výrazněji. Uvidíme, co bude dál.