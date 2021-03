Teplický obránce Heidenreich je po operaci kolena

"Celou záležitost jsme řešili přímo s Atalantou, které na Davidově vývoji velmi záleží a podrobně ho v Teplicích sleduje. Hráči se dostane nejlepší lékařské péče a jak znám Davida, vrátí se na hřišti co nejdříve a stoprocentně připraven," řekl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která dvacetiletého Heidenreicha zastupuje.

Český mládežnický reprezentant přišel do Teplic loni v srpnu na roční hostování z Atalanty, za niž do té doby nastupoval pouze ve výběru do 19 let.

David Heidenreich je po operaci kolena, přejeme brzké uzdravení

Bližší info na webu

V dresu Severočechů vinou zranění stihl v této ligové sezoně odehrát devět zápasů, v nichž vstřelil gól. Naposledy nastoupil 21. února proti Slavii (1:1), utkání kvůli zranění nedohrál.