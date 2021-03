Simerský si na penaltu věřil, ale vysoko přestřelil. Připravil jsem mužstvo o výhru, kaje se zlínský obránce

Co se přihodilo, že balon přelétl břevno?

Prostě jsem kopl desítku hodně špatně. Chtěl jsem míč utáhnout po zemi a doprostřed branky, protože gólman Bohemky Le Giang je známý tím, že si téměř vždycky vybírá některou ze stran. Nepovedlo se mi to, připravil jsem bohužel naše mužstvo o vítězství. Mohli jsme si připsat třetí výhru v řadě, a být v ještě větším klidu.

Byl jste jako stoper na pokutový kop určený?

Nebyl. Jenže Tomáš Poznar, který byl faulovaný, se na ni necítil. A Roman Potočný, jenž proměnil penaltu před týdnem v Olomouci, už byl vystřídaný. Já jsem v minulosti desítku už kopal v poháru. Věřil jsem si, byl jsem přesvědčený, že dám gól.

Zleva David Puškáč z Bohemians a Cheick Oumar Conde ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Nerozhodil vás brankář Le Giang, který se před exekucí kýval ze strany na stranu?

Ne. Já se soustředil sám na sebe. Nedal jsem kvůli mojí nekvalitě.

Penaltu rozhodčí odpískal až po zhlédnutí videa. V poslední době vám VAR docela přeje, že?

Je to tak. Od toho ale video je, aby se u něj zkontrolovalo, zda sudí rozhodl správně. Pokud to měla penalta být, je v naprostém pořádku, že byla dodatečně nařízena.

Z pohledu vašeho týmu je asi největším kladem utkání, že jste udrželi čisté konto. Souhlasíte?

Ano. Ta desítka pro nás byla tak trochu dárek. Kdybychom díky ní vyhráli, pro Pražany by to byla dost krutá porážka. Byli totiž aktivnější a vytvořili si i víc šancí. My jsme naopak nezahráli zdaleka podle našich představ. Fotbalisté Bohemky byli pohyblivější, špatně se bránili. Odehráli u nás dobrý zápas.