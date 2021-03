Šedovi radil i kapitán, Jarolím podruhé jásal a hlásí: Na bebíčka se teď zapomene

Vysedával mezi náhradníky a dlouho nic nenasvědčovalo, že by si v neděli na Střeleckém ostrově zachytal. Přesto Jan Šeda nakonec navlékl rukavice a stal se jednou z ústředních postav Mladé Boleslavi, která domácí borce Českých Budějovic v napínavém závěru knokautovala.

„Fotbal se prostě hraje až do konce. Kluci makali a sáhli si na dno," hřálo po cenné výhře 3:1 náhradního gólmana Středočechů. Jeho parťák Diviš krátce po pauze lapil centr, s míčem v rukách udělal pár kroků dopředu a poté se chytil za kotník. Ošetření na trávníku nepomohlo. „Zvrtnul si ho. Měl s ním trochu problém už minule doma s Karvinou. Špatně teď došlápl a zranění si obnovil," vysvětloval hostující trenér Karel Jarolím nucené střídání.

Boleslav v té chvíli držela náskok 1:0 a Šeda si mezi tyčemi moc klidu neužil. Vyboxoval několik ošemetných balonů po rohových kopech a v 63. minutě dokonce čelil penaltě Bosňana Čoliče! Po rohu přidržel Šimek domácího stopera Králika, který upadl na trávník a hlavní arbitr Machálek po konzultaci s VAR ukázal na puntík. Střelu k pravé tyči v podání tradičního a úspěšného exekutora z Bosny však Šeda vyrazil.

„Nedal jsem mu možnost, aby mě poslal na druhou stranu. Musím pochválit kapitána Máru Matějovskýho, kterej za mnou před zahráním přišel a v mém rozhodnutí mě upevnil," líčil spokojeně Šeda, který hájil boleslavskou bránu v lize podruhé sezoně. Nulu sice neudržel, když ho šest minut před koncem překonal zblízka Brandner, přesto se spoluhráči jásal.

Mladoboleslavský obránce David Douděra (vlevo) v souboji s Matejem Mršičem z Českých Budějovic v zápase 22. kola Fortuna ligy.

Michal Bártík/Dynamo České Budějovice

V 95. minutě totiž vrátil po přímém kopu míč od brankové čáry na malé vápno Škoda a Šimek ho bez potíží doklepl do sítě. „Soupeř nás potrestal z nakopnutého míče, což mě hodně mrzí. Máme tak dobré hlavičkáře a balon zkrátka nemůže propadnout. Koncentrace musí být v tomhle čase daleko větší," žehral kouč Jihočechů David Horejš. Jeho partu poté ještě dorazil při hře vabank střelou do prázdné brány Douděra a Středočeši slavili.

V jejich kabině zavládla mohutná euforie. Vůbec poprvé v sezoně uspěli na venkovním hřišti a v boji o záchranu si dost pomohli. „Závěr byl hektickej, štěstí se tentokrát přiklonilo na naši stranu. Dobře jsme zahráli standardku a z brejku se nám povedlo vstřelit ještě třetí gól," liboval si Jarolím, jenž se na boleslavské lavičce těšil z druhé ligové výhry v řadě.

„Kluci to potřebovali jako sůl, pracují dobře v tréninku, a kdyby se to neprojevilo dobrým výsledkem, tak čím je máte pořád motivovat? Když vítězství přijde, všechno je jinak, nějaký bebíčka, na to se rázem zapomene," dodal s úsměvem ostřílený trenér.