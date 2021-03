Míč spadl na mou televizi a Bolek neměl šanci, usmíval se remízový střelec Pernica

Mířil jste při vašem gólu? Vypadalo to, že na vás míč jen spadl.

Po zápase v kabině si gól jak Dreksič (Pavel Dreksa), tak Šuri (Jakub Šural) připisovali a ptali se mě, zda jsem to vůbec tečoval. Ale je to jasně můj gól, nějaký instinkt asi. Spadlo to na mou televizi, lízl jsem to a Bolek neměl šanci.

V utkání jste měli dost šancí, co chybí? Důraz, kvalita v zakončení?

Asi klid. Kdybychom dali gól první, uklidníme se. Ale v této situaci to přeběhneme i do prázdné a nedotlačíme to tam. Pak dávám takové šmudly. Ale i za bod musíme být rádi, když jsme po poločase prohrávali.

Vyhrála Mladá Boleslav i Teplice. Není z tohoto pohledu bod málo?

Sledujeme i ostatní, ale soustředíme se hlavně na sebe. Potřebujeme sbírat výhry a připisovat tři body. Nebýváme v zápasech horší, ani dnes tomu tak nebylo. Nepamatuji si šanci Karviné. I ten gól byl takový nešťastný. Míč se poodrážel a jejich hráč ho uklidil to k tyči. Měli jsme pak měli hodně šancí, byli jsme v zápase lepší, ale bohužel už jsme jen vyrovnali.

Hrálo se hodně vzduchem. Bylo to terénem?

Bylo to hlavně terénem. Chcete si balon nějak připravit, ale on se zachová úplně jinak a pak ho honíte na poslední chvíli. Nebo si ho dáte si ho na prsa a skočí to jinam. Ne nadarmo si hráči i trenéři ztěžují. Teď po zemi fotbal úplně nejde hrát. Není to příjemné, ale pro všechny stejné.

Uhlídali jste domácího Michala Papadopulose. To byl hlavní úkol?

Nebudu tvrdit, že nemám hlavičkové souboje rád. Docela je vyhledávám. Je to přednost jak moje, tak Dreksiče i Šuriho. Ve vzduchu jsme jistí a sebevědomí. Čím více nám to tam soupeři posílají, tím lépe. Tohle nám jde.