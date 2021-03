Skotského soupeře klamat nechtěli. Po půli katastrofa, přiznal kouč Slavie po trápení s Baníkem

„To proto, že i v deseti naše mužstvo ukázalo, že má charakter," mohl být nejzkušenější z z hostů, brankář Jan Laštůvka, na své spoluhráče pyšný.

„A to přitom po poločase to pro nás bylo hotové k.o. Vyloučení náš výkon samozřejmě výrazně ovlivnilo," povzdechl si nový kouč Baníku Ondřej Smetana, když si vybavil úvodní pětačtyřicetiminutové martyrium.

Po třech minutách přišlo vyloučení zkušeného Filla, který bez míče zasáhl slávistického kapitána Bořila do obličeje a musel ze hřiště.

Vyloučený Martin Fillo z Baníku Ostrava a rozhodčí Ondřej Pechanec.

„Vůbec nevím, proč to udělal. Byli jsme u sebe a on mi najednou z ničeho nic dal rukou nebo loktem do obličeje," nechápal Bořil zkrat ostravského protivníka.

„Tak zkušený hráč se musí umět ovládnout a krotit emoce a motivaci. A nic na tom nemění, že jsme se i my trenéři pokoušeli mužstvo nažhavit, aby bylo hodně hladové," vysvětloval Smetana, proč na lavičce doslova zkameněl „Bylo zbytečné se rozčilovat. Připravená taktika se rozpadla, museli jsme zareagovat a přijít s jinou."

Pět minut po vyloučení Filla inkasoval jeho tým poprvé, po půlhodině z penalty nařízené za ruku Ndefa už prohrával o dva góly.

Fotbalisté Slavie Praha oslavují druhý gól během utkání s Baníkem Ostrava.

„Jenže další jsme už přidat nedokázali. A po změně stran už šel náš výkon dolů. Kromě Bořila hrajícího skvěle nebylo hráče, s jehož výkonem bych mohl být spokojený. A ani střídání nepomohlo," nepoznával Trpišovský svůj tým.

„První půli jsme odehráli výborně, v druhé jsme ale ztratili koncentraci a vypadli ze hry, Nehráli jsme týmově, každý chtěl dát gól, ztráceli jsme spoustu míčů, přestali jsme hrát kombinačně," rozpálil se slávistický kapitán natolik, že po utkání promlouval spoluhráčům důrazně do duší.

Čtvrtečního pohárového soupeře Glasgow Rangers přitom Pražané rozhodně nemínili klamat. „Spíš jsme měli strach, aby se neopakovala historie ze zápasů s Brnem či Příbramí, kdy jsme přišli v samém závěru o vítězství," přiznával Trpišovský.

Tentokrát o něj jeho tým nepřišel. „Ale se štěstím," orosil se domácí trenér, když si vybavil velkou šanci Tetoura v nastaveném čase, která po vyrovnání volala.

Trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana.

„Všechno by bylo lepší, kdybych dal gól. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem měl dost sil. Ale když už jsem se do šance dostal, měl jsem ji proměnit," vyčítal si Daniel Tetour.

„Remíza by asi spravedlivá nebyla, ale uhrát jsme ji mohli," hořce se pousmál ostravský gólman Laštůvka poté, co se jeho tým vracel z Edenu s prázdnou. „Obrovská škoda. Po facce v první půli a proměně po změně stran, kdy jsme zápas nezabalili a měli chuť se dál i v deseti se Slavií prát, by to byla velká odměna," přidával se trenér Baníku Smetana.