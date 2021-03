Mezinárodní scénu opustí, Teplice by na ni chtěl jejich nový ředitel Řepka časem zase přivést

Mezinárodní fotbalovou scénu bude muset v červnu opustit, protože jako delegát UEFA už těžko bude pokračovat. Současná strahovská garnitura totiž někdejšího generálního sekretáře Rudolfa Řepku na příští dva roky na listinu delegátů nenavrhla. A je jen málo pravděpodobné, že by ho na ni dopsala samotná UEFA. „Nevidí totiž ráda, když je delegátem člověk pracující v klubu. A já se pro klub rozhodl, takže funkce spojená s mezinárodními aktivitami musí jít logicky na druhou kolej,“ přiznával Řepka při oficiální inauguraci do role ředitele ligových Teplic, klubu, kde s funkcionářskou dráhou začínal a odkud se před dvanácti lety vydal do nejvyšších pater českého fotbalu.

Teď se domů vrátil. Nejdřív jako nově zvolený předseda okresního fotbalového svazu, pár dnů na to i jako nový ředitel teplického klubu.

„Narodil jsem se tady, hrál tady fotbal od mládeže po béčko, v klubu jsem pracoval. Je to pro mě srdeční záležitost," přiznával Rudolf Řepka při návratu na Stínadla, kde jeho funkcionářská dráha začínala.

„Pod Františkem Hrdličkou, který byl pro všechny velkým učitelem," připomněl dlouholetého ředitele fotbalových Teplic, pod jehož vedením se severočeský klub probojoval ze třetí ligy až na evropskou pohárovou scénu.

„Ne vždy byl milým šéfem, ne s každým byl kamarádem, ale na jeho lidskost a vztahy, které si vybudoval a udržoval, vzpomínám pořád. A hlavně vzpomínám, jak z něho každý cítil, že chce pro teplický klub jen dobro," netají Řepka, že chce vrátit fotbalový klub ze Stínadel tam, kam za vlády předčasně zesnulého Františka Hrdličky patřil.

Rudolf Řepka se stal předsedou okresního fotbalového svazu v Teplicích a zároveň ředitelem ligového klubu.

FK Teplice

Nejdřív ze současné šedi a přetrvávající průměrnosti do důstojnějších pater českého fotbalu, časem možná ještě výš.

„I já mám pocit, že jsme malinko do šedi upadli. Věřím ale, že někdejší slávu oprášíme a budeme hrát důstojnou roli, abychom se časem stali zase úspěšným klubem. Nechci ale slibovat, že za dva tři roky vrátíme do evropských pohárů, protože k tomu musí vést postupné kroky."

Řepka má představu, kudy by měly vést. I v tom došlo k souznění s klubovým vedením.

„Naprostému. Po dvanácti letech jsem našel dobře vybudovaný klub stojící na pevných základech. A také klub vyznávající morální a etické hodnoty, na nichž se shodujeme. A stejně tak se shodujeme i na tom, že v budoucnu chceme být klubem, který bude stavět na vlastních odchovancích. Chceme hráče vychovávat, prodávat a teprve když se dostaneme do fáze, kdy budeme finančně zabezpečení, můžeme pomýšlet výš. Třeba i na evropské poháry," nastínil svou vizi.

„Zároveň musí jít ale i o to, abychom byli čitelní pro klubové partnery, fanoušky a vůbec veřejnost. To aby pochopila, kam míříme a s našimi cíli se ztotožnila. Nemůžeme žít izolovaní na ostrově, musíme se propojit s naším regionem. S amatérským fotbalem, protože my ho potřebujeme a on potřebuje nás, takže si můžeme být vzájemně prospěšní, stejně s politickou garniturou a obchodními partnery."

Pochopitelně že nový teplický ředitel přitom musí myslet i na finanční rozpočet, který obzvláště v této svízelné době sužuje všechny kluby. Teplice nevyjímaje, protože podle přiznání předsedy představenstva Pavla Šedlbauera je o třicet až čtyřicet procent nižší než před deseti lety. Samozřejmě s přispěním inflace, logicky i proto, že i sklářský gigant Glaverbel sponzorující fotbal na Stínadlech přijímá úsporná opatření.

Fotbalové Teplice by měly hrát na domácí scéně zase důstojnější roli, slíbil nový ředitel ze Stínadel..

Ondřej Hájek, ČTK

„Proto bude jedním z cílů snížit finanční závislost na našem majiteli, i když v dnešní době je samozřejmě těžké hledat jiné partnery. Ale věřím, že i s menším rozpočtem dokážeme být konkurenceschopní a posbírat i nějaké úspěchy," nastiňuje Řepka další z úkolů, které na něho v nové funkci čekají.

I Ladislav Kodad (vpravo) je jedním z odchovanců teplického fotbalu.

Ondřej Hájek, ČTK

Má ovšem i další plány...

„Třeba stáž pro naše trenéry v norském klubu FK Bodo/Glimt, což je klub přibližně na naší úrovni vyznávající filosofii, která mě oslovila. Pracuje velmi dobře s mládeží, sází na odchovance, nekupuje hráče za obrovské peníze, ale pořizuje si ty lacinější, aby je sám fotbalově dotvořil a pak prodal. A třeba do AC Milán. Přitom se klub stal norským mistrem," chtěl by využívat poznatků a zkušeností načerpaných při cestách za fotbalem v roli delegáta UEFA.

„Fungující tréninkové centrum mládeže je proto další z našich priorit. Vím, o čem mluvím a jak na tom jsme, protože můj syn tady v mládeži hraje. Cílem je, aby se rok co rok objevovali alespoň dva tři hráči v kádru áčka, což se daří už teď. Žitný, Radosta, Knapík, Kodad jsou toho dokladem, ostatně i Mareš či Moulis jsou odchovanci klubu. A po této cestě chceme jít dál," vyslal k fotbalové veřejnosti nejen na Teplicku jasný signál nový ředitel klubu ze Stínadel Rudolf Řepka.