Stadion bude! Skončí spekulace, jestli Pardubice nepůjdou z ligy dolů, oddechl si Pitter

Pro ligového nováčka, jenž v premiérové sezoně zatápí i českým obrům a aktuálně drží sedmé místo, šlo o zásadní rozhodnutí. Pokud by nedostal od zastupitelů města zelenou, bez ohledu na umístění v tabulce by se pakoval zpátky do druhé nejvyšší soutěže.

„Dojmy jsou rozporuplné, jednání přineslo spoustu překvapujících sdělení od některých politických stran, ale teď už převládá radost. Bral jsem to jako stvrzující proces, který by nás neměl zastavit v cestě za vytouženou revitalizací Letního stadionu," uvedl Pitter pro oficiální internetové stránky klubu.

Zleva Michal Surzyn z Pardubic a Ondřej Karafiát z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Pro rekonstrukci se vyslovilo 24 zastupitelů, přičemž ke schválení bylo potřeba dvacet hlasů. Opravě areálu tedy už nic nebrání. V tendru vyhrála firma PORR, která projekt připraví a postaví v režimu Design and Build. Rekonstrukce stadionu za 314 milionů korun by měla trvat necelé dva roky. Do ochozů se vejde 4600 diváků.

Na jednání pardubického zastupitelstva se právě diskutuje o posunu rekonstrukce Letního stadionu, sportoviště, které v roce 1931 otevíral pan prezident T. G. Masaryk.

„Už dnes máme naplánovanou schůzku u pana primátora, kde se čekalo, jakým způsobem dopadne hlasování zastupitelstva. LFA a FAČR má jasně dané termíny v rámci licenčního řádu, takže je potřeba začít pracovat ihned a jsem rád, že vedení radnice si tohle uvědomuje a společně se do toho vrhneme," těší Pittera, který věří, že zpráva uklidní celou fotbalovou veřejnost. „Konečně skončí spekulace, jestli Pardubice nepůjdou administrativním zásahem z ligy dolů," dodává.

Parta trenéra Jiřího Krejčího tím dostala silnou vzpruhu a parádní povzbuzující injekci před sobotním duelem v Opavě. „Zpráva je zásadní jak pro hráče, tak lidi v našem klubu. Ti nebyli s agendou seznámeni tolik jako my a to je mohlo nechávat na pochybách, jak vše dopadne. Ale věřili jsme si. Poslední týdny jsme se hodně angažovali a byli přesvědčeni, že úspěch přijde," dodal spokojeně Pitter.