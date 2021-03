Z nuly se stal hrdina! Dokázali jsme, že nejsme platonická parta, jásal liberecký Rambo

„Kabina skvěle funguje a jsem rád, že jsme to konečně ukázali i na hřišti, že dokážeme zápas otočit a porvat se. Že nejsme jen platonická parta, ale dokážeme se kousnout," radoval se nejzkušenější hráč Slovanu Michael Rabušic.

Proti Teplicím byl hodně aktivní, vybojoval spoustu balonů. Přesto se s malou nadsázkou transformoval z „nuly v hrdinu". Severočeši brzy prohrávali po vlastním gólu Sadílka a právě „Rambo" po půl hodině hry zahodil pokutový kop, který mu gólman Čtvrtečka lapil.

Brankář Teplic Jan Čtvrtečka.

Radek Petrášek, ČTK

„Hůř jsem penaltu asi nikdy nekopl... Čekal jsem na gólmana, kam skočí. On taky čekal dlouho a souboj nervů jsem nevydržel. Dá se říct, že jsem mu to dal do náruče. Moje blbost, ale i to se někdy přihodí," okomentoval Rambo neúspěšný kop.

Byl na desítku určený místo tradičně úspěšného exekutora Kamsa Mary? „Penalty kopu já nebo Kamil. Poslední dobou jsem je kopal já, věřil jsem si. Ale i lepší hráči někdy nedají a příště půjdu znovu, s tím nemám problém. Hlavní je, že jsme vyhráli," vysvětlil čtyřnásobný český reprezentant.

V polovině duelu však duel na modrobílý triumf nevypadal. „Měli jsme dobré možná první dvě tři minuty, potom byly Teplice lepší a důraznější. Byli jsme všude o krok později. Ale nezpůsobil to jen inkasovaný gól, celou první půli to nebylo ono, nebyli jsme to my, neběhalo nám to tolik. Proč, nevím, ale Teplice byly lepší," uznal Rabušic. „V pauze jsme si museli některý věci říct a jsem rád, že to nezůstalo jen v kabině a přenesli jsme to i na hřiště," dodal nejlepší střelec Slovanu v této sezoně.

Ve třinácté minutě Liberec inkasoval, naopak třináct minut před koncem právě Rabušic zavelel k obratu, když blízka se štěstím vyrovnal na 1:1 po přihrávce Mikuly. „Chtěl jsem to samozřejmě uklidit placírkou do šibenice, ale balon skočil, a nakonec jsem to vzal lýtkem nebo kolenem. Třeba to nakonec bylo lepší než tou plackou. Konečně jsme měli i trochu štěstí, ale i takový góly se počítají," culil se Rabušic, jenž na svou osmou trefu v sezoně čekal od prvního „jarního" kola, kdy naposledy skóroval v Brně.

„Už to bylo trochu dlouhý. Do šancí jsem se celkem i dostával, ale buď to končilo těsně vedle, nebo mi to soupeř zblokoval. Měl jsem i smůlu, ale zase musím přiznat, že při gólu Teplicím se to otočilo, když jsem to do branky dotlačil snad kolenem. Doufejme, že teď i já chytnu sérii a budu góly dávat. Důležité však je, že zápasy zvládáme a teď nás před reprezentační pauzou čeká derby, strašně důležitý zápas pro všechny," připomíná Rabušic příští kolo, kdy Liberec hraje na hřišti rivala v Jablonci.