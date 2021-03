Zraněný brankář Boháč měl po špatném došlápnutí jasno. Jsou to vazy a devět měsíců mimo

Boháč musel vytáhnout v prvním poločase jediný vážnější zákrok, když se na něj v 25. minutě hnal útočník Opavy Tomáš Čvančara. Boháč zvládl odvrátit na roh pokus o lob, po dopadu na trávník ale okamžitě signalizoval na střídačku, že dál chytat nemůže.

„Bohy podává výborné výkony, byl velkou jistotou a určitě nám bude scházet. Hned hlásil, že s tím zraněním má zkušenosti. Odhadoval to na vazy a devět měsíců bez fotbalu. To není dobré," zprostředkoval pocity pardubické jedničky trenér Jaroslav Novotný.

Zraněný brankář Pardubic Marek Boháč.

Jaroslav Ožana, ČTK

Místo Boháče, který v této sezoně nechyběl Východočechům zatím ani minutu, musel do branky 22letý ligový debutant Jiří Letáček. „Jirka už něco odchytané má. V postupové sezoně do první ligy nám vychytal hodně zápasů, takže toho jsme se určitě nebáli. Rychle se do toho dostane a bude velmi dobrou náhradou," uvedl Novotný.

Letáček na trávník nepospíchal a zdlouhavě si upravoval výstroj. „Trenéři mě uklidňovali a říkali mi, ať nespěchám, že beze mě se hrát nemůže. Martin Schejbal (asistent trenéra) mi řekl ať si to užiju a nepodělám se z toho," smál se Letáček, který působil, že se mu hřiště úplně nechce. Jako by tušil, co jej za zhruba dvacet minut čeká.

„Pro druhého brankáře je vždy složité, když se mu zraní kolega. Sám jsem to zažil v postupové sezoně proti Líšni. Vyběhl jsem pro balon a když jsem se ho snažil si pokrýt, podlomilo se mi koleno a věděl jsem, že budu střídat," vzpomínal Letáček.

Fotbalisté Opavy se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ještě hůř mu bylo těsně před přestávkou, kdy Brazilec Cadu ve snaze zastavit pronikajícího Jana Žídka kopl domácího kapitána do hlavy. Sudí Miroslav Zelinka bez zaváhání nařídil pokutový kop, který střelou k levé tyči zužitkoval Tomáš Smola a zařídil třetí opavské vítězství v sezoně.

„Cadu tam šel velice nešťastně a bezhlavě. Myslím si, že Žídek by ten prodloužený balon asi nestihl. Místo toho z toho byla červená a pokutový kop," popisoval Laetáček. „Kluci mi věřili a trochu mi radili. Ale já nejsem velký specialista na penalty. Chytil jsem myslím jednu v životě. Stranu jsem vybral dobře chyběl kousek," litoval pardubický brankář.