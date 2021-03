Inkasovali jsme ve Zlíně ze situací, na které jsme se připravovali, stýská si obránce Dynama Havel

Proč si to myslíte?

Je strašně nepříjemné, když jste častěji na balonu, ale gól se vám dát nepovede, a soupeř vás pak ztrestá ze situací, na které jsme se důkladně připravovali. Zlíňané nám dali tři góly z brejků a ze standardky a brali tři body. To hrozně naštve.

Kdy se podle vás duel zlomil?

Necelou půlhodinu před koncem po druhé brance v naší síti. Stalo se tak v době, kdy jsme se nadechovali k náporu a zdálo se, že nejsme daleko od vyrovnání. Jenže jsme si nepohlídali rychlý zlínský protiútok. Za stavu 2:0 pro domácí už bylo téměř po zápase.

Jak velkým problémem pro vás bylo nucené odstoupení zraněného Králika už ve 32. minutě?

Museli jsme změnit sytém hry se třemi stopery, jímž jsme hodlali eliminovat očekáváné nákopy Zlína do šestnáctky, na klasickou čtyřčlennou obrannou formaci. Určitá komplikace to pro nás pochopitelně byla, ale rozhodně nešlo o nic nového.

Proč se vám po velmi solidním vstupu do jara přestalo v poslední době dařit?

Těžko říct. Zřejmě si nás soupeři už víc přečetli. Nastupují proti nám líp připraveni, pečlivěji si asi hlídají naše klíčové borce. Nedaří se nám už tolik náběhy za soupeřovu obranu.

Nyní vás navíc čekají zápasy s hodně kvalitními soupeři. Příští týden hrajete se Spartou a po reprezentační přestávce v Plzni...

I tak už musíme zabrat a zvládnout je. Potřebujeme se dát rychle do kupy a přidat do našich výkonů víc týmovosti. Když se nám to povede, jsme určitě schopni i s tak kvalitními mužstvy bodovat. Porveme se o to ze všech sil.