Zase to pro nás dopadlo jako ve špatném filmu, stýská si po prohře kouč Zbrojovky Dostálek

Jak jste viděl duel s Jabloncem?

My jsme do něj hrozně špatně vstoupili. Prohrávali jsme osobní souboje, nedostávali jsme se k odraženým balonům, a i sami jsme zbytečně odevzdávali míče soupeři. První gól jsme inkasovali po standardce, ke které vůbec nemělo dojít. Měli jsme tu situaci vyřešit úplně jinak. Poločas jsme dohrávali pod dekou. Po přestávce jsme se zlepšili, ale opět to pro nás dopadlo jako ve špatném filmu. Naši chybu soupeř potrestal, my naše příležitosti bohužel proměnit nedokážeme. Zase domácí prohra a znovu o gól. Body z našeho hřiště nám hrozně chybějí.

V pauze jste se rozhodl pro trojí střídání. Hladík, Reiter a Fila hru oživili, že?

Byl to impulz. Přišli jsme na hřiště jako nový a jiný tým. V kabině žádné dusno nebylo, snažili jsme se kluky spíš povzbudit. Mužstvo se zejména v ofenzívě výrazně zlepšilo. Jenže to stačilo jen na snížení v úplném závěru.

Konečně jste aspoň doma po dlouhé době skórovali, a navíc se trefil mladý útočník Fila, který si připsal premiérovou ligovou branku. Považujete to za aspoň malé pozitivum?

Z pohledu teprve osmnáctiletého Dana Fily je to rozhodně výborná zpráva. Gól si zasloužil. Dobře zahrál už v předchozích utkáních, někdy měl ale trochu smůlu. I na trénincích pracuje velice dobře. A v té gólové situaci v zápase s Jabloncem zakončil skvěle. Kéž by takhle pokračoval.

Útočník Daniel Fila z Brna dává gól.

Václav Šálek, ČTK

Pořád věříte v záchranu?

Věřím, byť realita je taková, že figurujeme na sestupové příčce. To je ovšem dlouhodobý cíl. Momentálně mě štve, že jsme nesplnili ten krátkodobý. S Jabloncem jsme bohužel nebodovali.

Povede se vám to za týden na hřišti poslední Příbrami?

Je na čase, abychom solidní výkony konečně přetavili ve vítězství.

Budete tam mít k dispozici obránce Jakuba Šurala, který musel ze zápasu s Jabloncem odstoupit kvůli zranění už v prvním poločase?

Čeká ho vyšetření. Po něm budeme moudřejší.