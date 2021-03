Rondič zařídil Liberci třetinu jarních bodů. Je nevypočitatelný, někdy ani nevíme, kam běží, líčí Hoftych

Hned tři z Rondičových pěti tref v nejvyšší soutěži přinesly Liberci vítězství. Bez jeho zásahů by na jaře slavil o sedm bodů méně. Tedy o celou jednu třetinu. Rodák ze Sarajeva sestřelil Plzeň, pak Zlín, bod přinesla jeho branka v Karviné.

„Jsem hlavně strašně rád, že pomohly týmu k bodům. To je ta první důležitá věc. Hraje se pro výhry, a když k tomu pomůžu gólem, je to jen další plus," řekl 22letý hráč, jehož stoupající formu odskákaly Teplice v samém závěru. „Nemůže se nám stát, aby soupeř v devadesáté minutě ve vápně takhle čistě hlavičkoval," hořekoval gólman Jan Čtvrtečka.

Brankář Teplic Jan Čtvrtečka.

Radek Petrášek, ČTK

Vysoký útočník, který přišel ze Slavie s doložkou o zpětném odkupu do pražského klubu, čekal na svou první ligovou trefu téměř celý uplynulý rok. Stihl ji až v prosinci z penalty. „Všichni, i realizační tým, mi přáli, abych ten gól konečně dal. A musím říct, že mi to hodně pomohlo. Myslím, že ani předtím jsem nehrál úplně špatně, jen ten gól tomu chyběl, když jsem útočník. Jak se říká, stačí dát ten první gól, třeba nějakou šmudlu nebo z penalty, a pak už se to rozjede," věřil. U bývalého mládežnického reprezentanta Bosny a Hercegoviny to platilo.

„Rondič zlepšil zakončení. Na tréninku to uměl vždycky uklízet, teď se však soustředí ještě víc. Někdy je nevypočitatelný i pro nás, kolikrát nejsme schopni pochopit, kam vlastně běží. Takže pro obranu soupeře to platí dvojnásob. S Teplicemi vyhrál i strašně moc soubojů," pochválil gólového žolíka Hoftych.

A progres kvitoval i jeho parťák Michael Rabušic. „Imad se určitě zlepšil, trochu dospěl, je i týmovější. Má výbornou hlavu, což s Teplicemi potvrdil. Ale potřeboval by trochu dozrát. Je výborný i ve hře jeden na jednoho, ovšem ještě musí líp vyhodnotit kdy. Chválím ho však a doufejme, že v tom bude pokračovat," uzavřel "Rambo", střelec první branky proti Teplicím hodnocení kamaráda. Ukázat to může hned v dalším kole, kdy Liberec hraje v přímé bitvě o třetí místo na hřišti Jablonce.