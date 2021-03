Sázka na mladé? Chtěli jsme to rozběhat, říká kouč Pardubic. Tischler vytáhl parádu

„Chtěli jsme to rozběhat a trápit soupeře pohybem," vysvětloval tahy kouč Jaroslav Novotný. Jeho tým zažil pohádkový vstup do zápasu. Po pěti minutách hodil aut k vlastní šestnáctce boleslavský obránce Douděra, Tischler se balonu pohodlně zmocnil, na hranici šestnáctky zkusil technickou střelu a míč zakroutil tak brilantně, že s pomocí břevna skončil v síti. „Chtěl jsem to trefit na zadní tyč. Super, že to takhle spadlo do brány," usmíval se pardubický záložník.

Náskok domácích mohl být v Ďolíčku i výraznější, jenže Tomla s Hufem vychytal Šeda. Mladoboleslavští o pauze hned čtyřikrát vystřídali a po změně stran se na trávníku odehrávala atraktivní fotbalová podívaná. Hrálo se nahoru dolů. „Pro diváky mohl být zápas opravdu zábavný, šance na obou stranách. Nakonec zasloužená remíza," přiznal Tischler.

Emil Tischler (vlevo) z Pardubic oslavuje vedoucí gól proti Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Byť Pardubičtí byli blízko, aby si v kabině zakřičeli radostí z tříbodového zisku. Po boleslavské penaltě, kterou proměnil Ladra, jim vrátil vedení premiérovým zásahem v lize Čelůstka. Deset minut před koncem ale Matějovský zakroutil roh do vápna a Takács hlavou k levé tyči srovnal na 2:2.

„Těžko bránitelný. Roh byl dobře kopnutej, Takács hezky naskočil, těžko by ho někdo ubránil," prohlásil Novotný. Při zranění Boháče, který si před týdnem v Opavě přetrhl sval, nastoupil od začátku mezi tyče podle očekávání talentovaný Letáček. A tým podržel. Pět minut před koncem vytáhl zákrok večera, když vytáhl nad břevno ránu Klímy. „Fantasticky zabránil brance. Odchytal výborné utkání. Mára Boháč podával vynikající výkony, ale věřil jsem, že ho Jirka nahradí a nezklamal mě," řekl Novotný.