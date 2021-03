Před rokem za Jablonec, teď za Liberec. Může jít o zlomový zápas, říká Jugas

„Může jít o jeden ze zlomových zápasů sezony, složitý bude pro obě strany," myslí si zkušený stoper, jenž se Slovanem u Nisy na podzim s Jabloncem padl 1:3 a nyní touží po odplatě. „Rádi jim to vrátíme, ale hlavně se chceme udržet na horních příčkách. Cílem je zvítězit, ale i bod z Jablonce má svou cenu," přiznává zadák na severu hostující ze Slavie.

Podještědské derby má pro něj i vedlejší náboj navíc, neboť ještě v minulé sezoně za Jablonec hrál. V jeho dresu shodou okolností nastoupil do 16 zápasů, tedy přesně jako v tom libereckém. „Vnímám ho o to víc prestižněji. V obou klubech je cítit, že pro ně derby hodně znamená," říká.

Tým @FKJablonec dokázal na podzim U Nisy už podruhé v ligové historii zvítězit, a tak mu dnes v 56. Podještědském derby máme co vracet! #JABLIB pic.twitter.com/4FOtPRUNxM — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) March 20, 2021

Stále je v pravidelném kontaktu například s Hübschmanem. Krobem, Zeleným či Doležalem. A právě uhlídat posledního by měl být jeden z jeho úkolů. „S největší pravděpodobností ho asi vyfasuju, pokud mi trenér nepřidělí jiného hráče, a soubojů s ním by mě asi čekalo hodně," předvídá. „Už se vrací do formy, kterou měl předminulý podzim. Je silný v soubojích, ve vápně, udrží balony, věří si. Určitě jde o jednoho z nejvíce nepříjemných útočníků v lize. Takže se na to moc netěším, ale zase je výzvou ho ubránit," přiznává Jugas.

Na těžkém terénu v Jablonci oba hromotluky čeká dřina. „Vzhledem k mým dispozicím nejsou takové terény optimální. A člověk na nich musí počítat se vším. Minule proti Teplicím jsme na konci dávali malou domů a málem to skončilo gólem... Někdy je možná lepší míč odkopnout do bezpečí na tribunu," podotýká Jugas, který na jaře hraje ve středu obrany s Matějem Chalušem. A překonat defenzivu s nimi v čele je ve druhé polovině sezony pro soupeře oříškem. V tomto kalendářním roce Slovan v deseti ligových zápasech inkasoval jen pět branek, z toho jednu si dal sám.

Defenzivu si Jugas nemůže vynachválit

„Zvykli jsme si na sebe. Na podzim se často kvůli pohárům točila sestava a teď jsme začali hrát s Matějem. Povedla se nám první tři kola, kluci na krajích Mikula, Koscelník nebo Fukala tak do toho zapadli a funguje nám střed. Je to dobrá vizitka celého týmu," poznamenává odchovanec Zlína. A chválí svého parťáka Chaluše, kapitána reprezentace do 21 let, kterou už v příštím týdnu čeká malé EURO. „Myslím, že teď má za poslední rok nejlepší formu. Doufám, že se mu bude dařit," přeje si bývalý mládežnický reprezentant. Nejprve je však ještě čeká 56. Podještědské derby.