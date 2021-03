Karviná pod zaskakujícím Mašlejem bídu nepřerušila. Nového trenéra klub stále hledá

Někdejší ligový obránce Baníku, Karviné a také Olomouce byl přesto po utkání spokojený. „Z naší strany byl ten výkon solidní, plnili jsme taktické věci, které jsme si určili. Hráli jsme ve vysokém postavení, zužovali hřiště. Nicméně Sigma měla asi o nějaké to procento šancí více. Mohli jsme to převalit na naši stranu, místo toho jsme v závěru po ztrátě balonu dostali gól a body nemáme," hodnotil Mašlej.

Tým převzal Mašlej po odvolaném Jarábkovi ve středu. Proti Sigmě vsadil na lehce pozměněné rozestavení a několik změn v sestavě. V brance se míst zkušeného Bolka objevil Ciupa, na střídačce zůstal Šindelář, kterého na stoperu nahradil Brazilec Jean, i krajní obránce Mazáň. Místo něj se poprvé od příchodu do Karviné objevil od první minuty na hřišti estonský reprezentant Sinjavskij. Scházel také střelec zatím posledního ligového gólu Karviné Tavares.

„Tavares se zranil, proto nemohl hrát, Šindy (Šindelář) byl v poslední době často v situacích, které souvisely s ohrožením naší brány. Potřeboval si odpočinout, aby to zase byl ten Martin, jakým byl, když k nám přicházel. Změna v brankovišti také souvisí s obdobím, kdy se nám nedařilo. Jirka Ciupa odchytal velmi dobré utkání v Teplicích, kde jsem vedl tým místo trenéra a podílel se i na výhře nad Opavou. Chtěli jsme týmu tímto dát nový impulz," vysvětloval Mašlej.

Nasazením Sinjavského, který nechybí v nominaci na středeční kvalifikační utkání mezi Estonskem a Českem, chtěl Mašlej zvýšit útočnou sílu týmu. „Je to rychlostně vytrvalostní typ hráče. K tomu, aby se na českou ligu více adaptoval, potřebuje hrát co nejvíce. O jeho kvalitách svědčí i to, že byl povolán do reprezentace, snad nám gól nedá," pousmál se Mašlej.

Zleva brankář Karviné Jiří Ciupa, Jakub Yunis z Olomouce.

Petr Sznapka, ČTK

O tom, co bude dál informace nemám

Jeho povýšení na hlavního kouče by nemělo do konce reprezentační přestávky vydržet. Mašlej očekává, že jej nový hlavní kouč Karviné nahradí v nejbližších dnech. „S vedením jsme se bavili jen o utkání proti Olomouci. O tom, co bude dál informace nemám. Liga má teď pauzu, tudíž je čas tuhle záležitost vyřídit," uvedl 51letý trenér, který by se rád vrátil k práci s mládeží.

„Tam se vidím. Byl jsem sice členem realizačního týmu Juraje Jarábka a za špatné výkony jsem spoluzodpovědný, ale posledních několik měsíců jsem se věnoval v juniorce práci s mládeží. Trenérovi ligového mužstva jsem pomáhal spíše jen jako videokouč a analytik," prozradil Mašlej.